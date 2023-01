Serie A, clamoroso Enzo Fernandez. Il campione arriva a gennaio

Enzo Fernandez sta per dire addio al Benfica. Il campione del mondo con l’Argentina ormai non ha più dubbi sul trasferimento.

L’anno nuovo arrivato ed ora è tempo solo di pensare al finale di stagione. La Coppa del Mondo, che ha accompagnato gli amanti del calcio in questi ultimissimi mesi, è ormai finita in archivio. Ma cosa è rimasto del torneo svoltosi in Qatar? Qualche certezza e tante speranze.

La certezza principale riguarda Lionel Messi. Il campione argentino, dopo aver vinto di tutto e perso anche tanto, la Pulce è riuscita a centrare l’obiettivo di alzare al cielo anche la coppa iridata.

Probabilmente l’ultimo tassello che gli mancava per essere definitivamente accostato, in maniera più che legittima, al numero dieci per eccellenza: Diego Armando Maradona. Le speranze, invece, riguardano il futuro. E, se i talenti del domani verranno trainati dalla passione di Kylian Mbappé, allora il futuro di questo sport sarà roseo.

Benfica addio, Enzo Fernandez non ha più dubbi

Oltre alla stella francese, che dopo aver vinto il primo trofeo mondiale nel 2018 da fenomeno si è giocato la finale con l’Argentina da campione, ci sono tanti altri preziosi elementi in giro per il globo che hanno già prenotato un posto negli annali.

Alcuni di questi, poi, sono particolarmente giovani. Basti pensare a Gavi o a Pedri, stelline del Barcellona già inamovibili con la Spagna. Oppure a Jamal Musiala ma anche a Jude Bellingham. Quest’ultimo sembra ormai prossimo a dire addio al Borussia Dortmund. Il club che lo ha cresciuto ora gli va stretto e il talentuoso inglese non disdegnerebbe un ritorno in patria. Magari al Liverpool.

I Reds, che nel frattempo hanno già chiuso per Cody Gakpo, stanno lavorando anche per il centrocampista in uscita dalla Bundesliga. Campionato inglese che continua ad essere quello che più apprezzato da chi di mestiere fa il calciatore. Bellingham e Gakpo, infatti, non sono gli unici promessi sposi alla Premier League.

Tempo di una nuova avventura: la Serie A studia il colpo

Insieme a loro, potrebbe fare un salto oltre La Manica anche Enzo Fernandez. Altro gioiellino messosi in evidenza in Qatar ed ormai in uscita dal Benfica. La società portoghese, che lo ha comprato appena la scorsa estate, si sta definitivamente preparando a salutare il suo gioiellino. In Premier League qualcuno ha infatti già preparato un’offerta monstre.

Il Chelsea, secondo le ultime relative al calciomercato, avrebbe già pronta un’offerta vicina ai 130 milioni di euro. Il calciatore, dal proprio canto, ha già fatto capire alla società di Lisbona di non avere più alcuna intenzione di continuare a giocare in Portogallo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il classe 2001 dell’Albiceleste avrebbe persino disertato gli ultimi allenamenti.

Insomma, nulla sembrerebbe poterlo convincerlo alla permanenza. Il Chelsea rimane la destinazione preferita. Ciononostante, attenzione anche alla Serie A. Con la Juventus in pole position. La Vecchia Signora a giugno perderà molto probabilmente Adrien Rabiot, via a parametro zero, e potrebbe tentare il tutto per tutto per soffiare Fernandez alla concorrenza. In alternativa, al club bianconero piace il connazionale Alexis Mac Allister.

Attenzione anche alle due meneghine, Inter e Milan. Sia i nerazzurri che i rossoneri in caso di cessione di un big, Lautario Martinez e Rafael Leao sono gli indiziati speciali, avrebbe i soldi necessario per affondare il colpo. La situazione è in fase di sviluppo ma da qui a breve, con ottime probabilità già a gennaio, il talento della Seleccion rivelerà la sua prossima destinazione.