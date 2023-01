Calciomercato, Depay scaricato dal Barcellona. Si trasferisce in Serie A

Gennaio è un mese cruciale per il calciomercato. L’ultima notizia parla di un Depay prossimo a salutare il Barcellona per la Serie A.

Gennaio di fuoco per la Serie A che potrebbe dare il benvenuto ad alcuni importanti campioni. In questi primi giorni di calciomercato invernale, pochi club italiani hanno già messo a segno il loro primo colpo.

Affare da scudetto per il Napoli che andando a prelevare Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Il terzino polacco, capace di giocare sia a destra che a sinistra, nella difesa a quattro ma anche in un centrocampo a cinque, in questo prosieguo di campionato potrà rivelarsi un importante aiuto.

Attualmente la compagine partenopea è prima in Italia e per mantenere il distacco sulle inseguitrici avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile. Per quanto riguarda gli altri colpi di gennaio, ritorno a casa per Francesco Caputo. Anche il bomber di provincia ha detto addio alla Samp per fare il proprio ritorno ad Empoli.

Calciomercato Serie A: arriva Depay

Bene anche la Roma, che ha acquistato la punta norvegese Ola Solbakken e la Salernitana che ha invece messo a segno due colpi particolari. L’ultimo ha riguardato l’arrivo dalla Juventus di Hans Nicolussi Caviglia, richiamato dal prestito al Sudtirol proprio per promuoverlo in Serie A.

Mentre il primo è stato quello che ha visto approdare in Campania l’iconico estremo difensore messicano Guillermo Ochoa. L’esperto portiere ora di proprietà dei granata ha fatto il suo esordio proprio in concomitanza della ripresa del campionato. Peccato, però, che sia stato anche il portiere più veloce a prendere goal in questo appena cominciato 2023.

Colpa del Milan di Rafael Leao e di Sandro Tonali, loro le due reti più veloci della ripartenza. A proposito di vicende rossonere, la formazione meneghina in questo periodo ha dimostrato di essere una delle società più attive. Soprattutto per quanto concerne il calciomercato in entrata e le trattative di rinnovo.

Di recente, infatti, il Diavolo ha fatto firmare a Ismael Bennacer un contratto fino al 2027. Con tanto di clausola rescissoria pari a 50 milioni. Se il centrocampista prima era tra i più corteggiati d’Europa, la dirigenza rossonera così facendo ha tolto di mezzo ogni dubbio.

Il Barcellona scarica l’attaccante, c’è già il sostituto

Il prossimo passo, di Paolo Maldini e company, sarà quello di studiare la situazione relativa ai centravanti. Sia Olivier Giroud che Zlatan Ibrahimovic sono in scadenza di contratto e solo uno potrebbe essere confermato dal club.

Con il francese leggermente avanti allo svedese, ma solo perché il Ibra sta facendo i conti con alcuni importanti problemi fisici. Al quarantunenne centravanti scandinavo, piuttosto, potrebbe essere proposto un ruolo in dirigenza. Ed ecco quindi che entra in gioco il nome di Memphis Depay.

L’attaccante olandese, anch’egli in scadenza a giugno, sta per essere scaricato dal Barcellona e potrebbe trovare la sua nuova sistemazione proprio a Milanello. Il Barça, notizia emersa da fonti spagnole, è ad un passo da chiudere per Wilfred Zaha in uscita dal Crystal Palace a parametro zero.

Inserimento in rosa che andrebbe ad escludere proprio il calciatore degli Oranje. Indiziato numero uno per guidare il parco attaccanti rossoneri a partire dalla prossima stagione. La firma sul contratto, tuttavia, potrebbe arrivare proprio in questi giorni.