Calciomercato Milan, pronto lo sgarbo al Napoli

Duello di calciomercato tra Milan e Napoli. Il calciatore, in uscita dal suo attuale club, è pronto a dire sì al trasferimento in Serie A.

Chissà se dopo quanto successo in Supercoppa italiana i calciatori del Milan, compreso il suo allenatore, sono riusciti a passare una notte serena. Ieri, alle 22:00 orario saudita, la formazione rossonera è scesa in campo in qualità di vincitrice del passato scudetto per affrontare l’Inter, che a sua volta ha vinto la scorsa Coppa Italia, con un solo obiettivo: contendersi il primo trofeo dell’anno.

Peccato, però, che non ci sia stata praticamente mai partita. Il tanto atteso derby di Supercoppa alla fine ha visto i nerazzurri dominare praticamente per tutti e novanta i minuti di gioco.

In pratica, l’affare è stato archiviato dopo appena venti minuti. Merito delle reti di Federico Dimarco e di Edin Dzeko. Poi, a chiudere la pratica, ci ha pensato Lautaro Martinez. Il centravanti argentino ha così battuto i francesi, Olivier Giroud e Theo Hernandez, per la seconda volta in un mese e si è portato a casa un altro bel trofeo.

Calciomercato, il Milan prepara la scippo al Napoli

Se per Simone Inzaghi e il suo club l’euforia è alle stelle, di certo non si può dire lo stesso dei loro storici rivali. In questo 2023 il club rossonero è riuscito a vincere solo la prima sfida dell’anno. Quella contro la Salernitana che ha visto la Serie A tornare finalmente protagonista dopo le fatiche della Coppa del Mondo. L’unica soddisfazione del Milan, fin qui, rimane quella di aver segnato i primi due goal dell’anno.

Una consolazione decisamente troppo magra. Successivamente alla vittoria di Salerno, il club meneghino ha collezionato due pareggi contro Roma, Lecce e nel mezzo c’è stato il tempo anche di venir eliminato dalla Coppa Italia. A costare l’esclusione dal torneo al Milan ci ha pensato un Torino in dieci uomini. Insomma, una ripartenza con il freno a mano tirato per mister Stefano Pioli che ora dovrà assolutamente invertire la rotta.

Con la Coppa Italia e la Supercoppa entrambe sfumate, al Diavolo rossonero rimangono solo il campionato e la Champions League. Il prossimo appuntamento per il club è fissato per martedì prossimo, quando all’Olimpico della Capitale sfiderà la Lazio padrona di casa. In quel giorno si aprirà anche l’ultima settimana di trattative invernali.

Il calciomercato del Milan potrebbe decollare con uno sgarbo al Napoli. Le società sono sulle tracce dello stesso giocatore ma solo una potrà accaparrarsi le sue prestazioni. L’affare delle ultime ore si sta facendo rovente: l’obiettivo di calciomercato del Milan si chiama Adama Traoré. Ala destra dotata di grande fisico il cui contratto scadrà al termine della stagione.

Traoré in Serie A: il Milan continua a seguirlo

L’esterno d’attacco nato nel 1996 è cresciuto nelle giovanili del Barcellona ma è stato in Premier League che ha trovato la sua dimensione migliore. Soprattutto con la maglia del Wolverhampton, club che in questo momento ne detiene il cartellino.

Traoré è già finito sotto i riflettori del Napoli come alternativa all’ormai prossimo alla partenza Hirving Lozano. L’ala del Messico ha perso i privilegi da titolare in terra partenopea e non disdegnerebbe un trasferimento in Inghilterra, magari all’Arsenal.

Ora, però, sulle tracce del calciatore spagnolo ci si è messo anche il Milan che ha voglia di portare in rosa un calciatore con le sue caratteristiche. Il Milan vuole chiudere per Traoré già in questa finestra di calciomercato.

Data la scadenza contrattuale prevista per giugno, il calciatore potrebbe trasferirsi subito in Serie A in cambio di pochi milioni di euro, oppure firmare adesso e approdare in Italia a parametro zero in vista della nuova stagione. Sono giorni caldi per i club di tutto il mondo.