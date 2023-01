Calciomercato: Zielinski lascia il Napoli, contratto super con un’altra big

Mossa di calciomercato inaspettata del Napoli nei confronti di Zielinski. Il centrocampista è in procinto di andare via.

Il 2023 calcistico è iniziato da poco ma il campo ha già regalato alcune clamorose sorprese. L’ultima, in ordine temporale, è stata quella di Riad che ha visto il Milan soccombere in Supercoppa italiana sotto i colpi dell’Inter.

Pratica archiviata dopo praticamente nemmeno mezz’ora del primo tempo da parte dei nerazzurri che al termine della sfida si sono aggiudicati il trofeo, il primo della stagione, grazie ad un netto 3-0.

Drastico calo di forma da parte dei rossoneri di mister Stefano Pioli che a gennaio, oltre ad aver perso la scia del primo posto in classifica in Serie A, sono stati battuti in Supercoppa e anche in Coppa Italia. Urge un cambio di rotta per i meneghini che ora dovranno dare tutto in campionato e in Champions League.

Calciomercato Napoli, addio Zielinski: la cessione si avvicina

La sorpresa più clamorosa, però, rimane il Napoli. La formazione allenata da Luciano Spalletti, nel giro di pochissimi giorni, ha prima battuto per 5-1 la Juventus, realizzando un risultato a dir poco clamoroso, ed è poi uscita dalla coppa nazionale per mano di una Cremonese che in Serie A è ultima in classifica.

Insomma, una ripresa dei giochi particolarmente difficile da pronosticare fino a qualche giorno fa. Segnale di una stagione in cui veramente tutto può succedere. In campo ma anche fuori. Specialmente in ambito calciomercato.

Di recente, infatti, Il Mattino ha parlato di come un grande protagonista azzurro degli ultimi anni potrebbe presto dire addio ai partenopei. Il nome caldo del calciomercato è ora quello di Piotr Zielinski. Centrocampista polacco prossimo a cambiare casacca. Sulle sue tracce torneranno prepotentemente Juventus e Milan. Il motivo del possibile addio è presto svelato.

Milan e Juventus piombano su Zielinski: i dettagli dell’addio

L’edizione odierna del quotidiano ha infatti parlato di come il club con a capo Aurelio De Laurentiis sia pronto ad avanzare al calciatore un’offerta contrattuale inferiore a quello che il polacco si aspetta. Anzi, addirittura il Napoli sarebbe pronto a giocare al ribasso. Passando dai 3,5 milioni percepiti a stagione, ad un massimo di 3,3.

Offerta che il giocatore troverebbe deludente. Specialmente in caso di vittoria dello scudetto. Questo aprirebbe nuovi scenari di calciomercato per Zielinski: il suo contratto è in scadenza nel 2024. Situazione che potrebbe perciò spingere alcuni top club italiani ad interessarsi al suo acquisto.

In cambio di pochi milioni di euro, è valutato circa 40 ma la scadenza vicina abbasserebbe notevolmente il prezzo, o addirittura a parametro tra qualche mese. Per questo Zielinski è tornato ad essere un obiettivo di calciomercato concreto per Milan e Juventus. Due club a caccia di nuovi rinforzi a centrocampo e già sulle tracce del giocatore in tempi non sospetti.

Per accontentare il fantasista ci vorrà un contratto vicino ai 4 milioni di euro annui. Come minimo, s’intende. Le big di Serie A riflettono e sperano di chiudere il colpo Zielinski prima che si facciano avanti i grandi top club europei. In quel caso per le italiane la trattativa aumenterebbe di difficoltà.