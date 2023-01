Serie A, prendono Januzaj: c’è l’annuncio

La Serie A vuole Adnan Januzaj, esterno belga scaricato dal Siviglia e ufficialmente alla ricerca di una nuova squadra.

L’ultima giornata di Serie A, relativa al girone d’andata, è alle porte. Ciononostante, alcuni verdetti sono ormai già stati diramati. Il Napoli, ad esempio, si è laureato campione d’inverno con qualche turno d’anticipo.

Mentre Hellas Verona, Sampdoria e Cremonese, non ancora in doppia cifra in termini di punti, sembrano con un piede e mezzo in Serie B. Bagarre, invece, per quanto concerne la zona Champions League.

Attualmente i tre posti utili per accedere alla prossima fase a gironi dell’Europa che conta, primo piazzamento escluso, sono ad appannaggio di Milan, Juventus e Inter. Con Lazio, Atalanta e Roma immediatamente dietro ad inseguire. In pratica in quattro punti ci sono sei squadre. Una chiaro segnale di come al primo passo falso, si rischia di essere fuori dai giochi.

Serie A, pronto il colpo Januzaj: il Siviglia lo ha scaricato

I club lo sanno bene e proveranno a sfruttare questa finestra di calciomercato invernale con la speranza di rinforzare la propria rosa così da centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Lo sa bene la Roma, costretta ad inseguire, che è ad un passo dal chiudere la trattativa che vedrebbe Houssem Aouar in Serie A.

Il centrocampista francese è in uscita dal Lione ed è stato indicato dal direttore sportivo giallorosso, Thiago Pinto, come sostituto ideale di Nicolò Zaniolo. Anche lui ai saluti. Discorso molto simile anche per la Lazio che è tornata a fare i conti con gli infortuni di Ciro Immobile.

Il compito della società è ora quello di consegnare a mister Maurizio Sarri un’alternativa valida. Ma non è tutto, perché anche i partenopei, il cui sogno è quello di vincere il tricolore, hanno in mente di rinforzare la rosa. Per questo le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano della Serie A pronta a dare il benvenuto ad Adnan Januzaj.

Esterno d’attacco già scaricato dal Siviglia in cerca di una squadra. Per questo, già seguito dagli azzurri qualche mese fa, il Napoli è tornato a cercare Januzaj. Il calciatore, poi, potrebbe essere spinto al trasferimento dall’ex Dries Mertens. Suo amico ed ex compagno di nazionale.

Napoli, si avvicina Januzaj: i dettagli della trattativa

Januzaj ha rifiutato l’offerta del Cadice, per questo la Serie A è ora una possibile destinazione: il Napoli riflette e spera di chiudere l’affare. Indiscrezione trapelata dal Diario de Cadiz proprio nelle scorse ore. Il contratto dell’esterno d’attacco belga è di proprietà del Siviglia e scadrà non prima del 2026.

Tuttavia, il club andaluso ha già annunciato che non ha intenzione di puntare ancora sul classe 1995 che, a sua volta, ha già preparato le valigie. La compagine partenopea studia il colpo e ha già individuato nel belga il sostituto perfetto di Hirving Lozano.

Esterno d’attacco leggermente finito ai margini a cui non dispiacerebbe andare via. Sulle tracce dell’ala messicana c’è anche l’Arsenal che, però ha da poco dato il benvenuto a Leandro Trossard, scaricato dal Brighton di Roberto De Zerbi.

Il Napoli vuole Jazanuj a gennaio. Se non dovesse andare in porto subito la trattativa, potrebbe essere il regalo a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Gli ultimi dieci giorni si prospettano caldi nel calciomercato relativo alla Serie A.