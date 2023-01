Calciomercato, giocherà ancora in Serie A: il nuovo club lo aspetta

Il calciomercato in Serie A è prossimo ad aprire le porte ad un inaspettato ritorno. L’ex Nazionale ha trovato un nuovo club.

Il calciomercato è entrato nelle sue battute conclusive. Nel massimo campionato italiano di calcio alcuni colpi sono già andati a buon fine. Altri, invece, dovrebbero concretizzarsi da qui a breve.

Tra i tanti nomi che hanno manifestato la propria volontà di cambiare casacca, ce n’è uno in particolare che di recente ha suscitato parecchio scalpore: il nome in questione è quello di Nicolò Zaniolo. Il fantasista giallorosso è ad un passo dal dire addio alla Roma. Al punto che José Mourinho non lo ha nemmeno convocato per la prossima partita.

Un chiaro segnale di come la cessione, ipotizzata già la scorsa estate, potrebbe ora concretizzarsi d’inverno. Sulle tracce del giocatore c’è un forte interessamento da parte del Milan. I rossoneri non sono soddisfatti di Charles De Ketelaere e la società vorrebbe consegnare a Stefano Pioli qualcosa in più lì davanti.

Calciomercato, inaspettato ritorno in Serie A

Attenzione, però, anche alle sirene inglesi. Antonio Conte è un estimatore del prodotto del vivaio interista e sarebbe ben lieto di dargli il benvenuto al Tottenham. Affare che dovrebbe andare in porto già nei prossimi giorni.

Al suo posto il direttore sportivo del club, Thiago Pinto, ha già avviato i contatti con Houssem Aouar. Centrocampista del Lione in scadenza di contratto la cui ambizione è quella di giocare nell’Europa che conta.

Cosa che il suo attuale club non potrà garantirgli vista l’attuale posizione in classifica. Una risalita da parte del Lione è impensabile, proprio come lo è la permanenza del centrocampista. Insomma, niente Zaniolo contro lo Spezia per la Roma che ha già cominciato a guardare avanti.

Proprio come hanno fatto i loro prossimi rivali. I bianconeri hanno infatti acceso il calciomercato in Serie A ufficializzando un colpo niente male. La compagine guidata da Luca Gotti ha da poco suscitato scalpore con quest’annuncio. Il calciomercato in Serie A riparte da Federico Marchetti: giocherà nello Spezia. Portiere svincolato pronto ad infilarsi i guanti ancora una volta.

Marchetti di nuovo in Serie A: vestirà la maglia dello Spezia

Appena poco fa lo Spezia ha ufficializzato il colpo di calciomercato in entrata: Federico Marchetti è ora un nuovo giocatore bianconero. A spingere la formazione spezzina verso questa scelta ci ha pensato il recente infortunio di Joroen Zoet.

Esperto estremo difensore olandese che ha ricoperto il ruolo di secondo portiere. Il titolare, quindi, rimarrà Bartlomiej Drągowski. Con il ritrovato Marchetti pronto in caso di necessità. Colpo di calciomercato a sorpresa in Serie A.

In pochi si aspettavano infatti un ritorno in campo da parte del classe 1983. Marchetti, tuttavia, si è legato al club solo fino al termine della stagione. Chissà perciò se in questi mesi che restano ci sarà il tempo di vederlo all’opera.

La sua ultima apparizione nella massima serie risale alla stagione 2020/21. La data precisa, però, è quella del 15 maggio del 2021. Giorno in cui fu chiamato a difendere la porta del Genoa. Con scarsi risultati visto che alla fine ad avere la meglio fu l’Atalanta. Dea che si aggiudicò l’incontro per 3-4.