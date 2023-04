Diletta Leotta, qual è il suo titolo di studio e com’è iniziata la sua carriera: da non credere

By

Diletta Leotta è la madrina del calcio italiano su Dazn, tuttavia di lei non si sanno molti particolari relativi al passato.

I fan della bellissima showgirl catanese non sono tutti consapevoli di come sia iniziata la sua carriera e quale titolo di studio abbia conseguito nel corso della sua formazione scolastica.

Sapete bene che la bellezza non le ha mai fatto difetto. Diletta Leotta è il personaggio femminile più conosciuto del mondo del calcio italiano in questo momento. La showgirl siciliana ha preso il posto nel cuore dei tifosi di Ilaria D’Amico, da quando l’ex volto noto di Sky ha deciso di lasciare l’ambito sportivo. La Leotta ha sbaragliato tutta la concorrenza nel corso degli anni, arrivando fino al massimo ruolo, quello di madrina, di Dazn.

La presentatrice, nata a Catania il 16 agosto 1991, è cresciuta nella sua Sicilia, tra l’amore della mamma Ofelia Castorina e del padre Rori Leotta. Ofelia è una grande appassionata di arte e architettura, Rori è un avvocato civilista. Finita la scuola superiore, diplomatasi al liceo scientifico con indirizzo linguistico, si è trasferita a Roma, dove si è laureata in giurisprudenza all’Università LUISS. La passione per il calcio affonda le radici ai tempi passati, quando da giovanissima Diletta aveva cominciato le prime esperienze da conduttrice di programmi sportivi locali.

Diletta Leotta, dagli studi di Antenna Sicilia a Dazn: tutto il suo percorso professionale in questi anni

Aveva 17 anni Diletta quando iniziò a collaborare con l’emittente Antenna Sicilia, in una trasmissione che le ha permesso di partire con la scalata verso la notorietà. Il primo grande salto arrivò nel 2011, a 20 anni, con l’assunzione da parte di Mediaset, per condurre il programma “Il compleanno di La5“, in onda sull’omonimo canale. Poi l’anno successivo è passata a Sky, prima con il meteo di Sky Tg24, poi con Sky Serie B.

Dal 2016 è stato un rapido crescendo che l’ha vista sbarcare a Dazn nel 2018. I suoi pre e post partita sono diventati un cult, così come le interviste di ‘Linea Diletta‘. Adesso è ormai una stella di prima grandezza dello schermo e anche dal punto di vista personale ha completato la sua realizzazione, aspettando un figlio dall’ex portiere del Liverpool Karius.