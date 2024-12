Juventus, sacrificio Yildiz per il prossimo bomber: scambio in Serie A

La Juventus si gode il talento di Kenan Yildiz ma presto può chiudere un super affare in attacco che vedrà il turco in un altro club di Serie A.

I bianconeri vivono un periodo di riassestamento totale dopo l’addio di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Thiago Motta che ha portato grandi aspettative e dovrà necessariamente portare anche ottimi risultati. Ci sono molte incertezze per il futuro della Juventus, perché questa stagione non sta andando benissimo come ci si aspettava e quindi non ci sono certezze su come si potrà costruire il futuro, anche dal punto di vista del calciomercato.

Le ultime notizie di mercato sulla Juventus parlano anche della ricerca di un nuovo centravanti che possa sostituire Dusan Vlahovic: può arrivare con uno scambio.

Calciomercato Juventus: serve un nuovo centravanti, via Yildiz

La Juventus cerca un nuovo attaccante che possa essere più incisivo e decisivo di Dusan Vlahovic. La stagione del serbo in questo momento è tutt’altro che semplice, dal punto di vista dei numeri e anche personalmente, visto che si è anche beccato con la tifoseria che lo ha spesso criticato aspramente.

Per la prossima stagione la Juventus potrebbe prendere un nuovo numero 9 e il serbo potrebbe andare via nell’ambito della rifondazione totale che vuole mettere in atto Cristiano Giuntoli per regalare a Thiago Motta una squadra sempre più forte,

Per scegliere un nuovo attaccante, la Juventus può cedere sia Vlahovic che Kenan Yildiz: con i loro soldi si andrà a ricostruire gran parte della rosa.

Juventus, pazza idea di scambio Yildiz-Osimhen

Cristiano Giuntoli vuole costruire una Juventus ancora più forte di quella di questa stagione per il prossimo futuro. Gli obiettivi e le ambizioni sono a un livello molto alto ma fino a questo momento la rosa non sta rispondendo come vorrebbe la dirigenza.

Il nome che sta seguedo Giuntoli per l’attacco è quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in prestito dal Napoli al Galatasaray e ha un ottimo rapprto con il direttore tecnico dei bianconeri che lo ha portato in Serie A, proprio al Napoli. De Laurentiis intende venderlo il prima possibile per ricavarne cifre importanti e non è da escludere che aprirà anche alla Juventus.

Secondo le ultime notizie di mercato, Juventus e Napoli stanno ragionando su uno scambio Yildiz-Osimhen, anche con un conguaglio agli azzurri che vogliono cedere il nigeriano a cifre molto vicine agli 80 milioni della clausola rescissoria.

Yildiz al Napoli al posto di Kvaratskhelia: sì di Osimhen alla Juventus

Victor Osimhen ha già dato il suo sì a Cristiano Giuntoli e alla Juventus e ora aspetta sviluppi per conoscere il suo futuro. Terminerà certamente la stagione in Turchia e solo successivamente verrà decisa la sua prossima squadra.

Kenan Yildiz potrebbe accettare tranquillamente il Napoli che, al termine della stagione, può perdere anche Khvicha Kvaratskhelia. Dunque il talento turco classe 2005 sarebbe il titolare indiscusso e inamovibile con Antonio Conte e prenderebbe il posto del campione georgiano.