Serie A, passaggio di testimone: sarà Davide Ancelotti l’allenatore

In Serie A ci sono costantemente dei cambiamenti che possono rivoluzionare il presente e il futuro del calcio italiano: arriva una grande possibilità per Davide Ancelotti.

Se dici Ancelotti dici “garanzia” e Carlo negli anni è stato uno dei più grandi allenatori della storia. Ha vinto di tutto e sta continuando a farlo sulla panchina del Real Madrid ma tra non molto dirà addio al calcio e si dedicherà alla sua vita personale, alla famiglia e agli amici.

Una costola di Carlo Ancelotti è pronta a staccarsi per iniziare il suo percorso in solitaria: Davide Ancelotti può firmare in Serie A per prendere le redini di una panchina bollente.

Serie A, pazza idea Davide Ancelotti: le ultime

Carlo Ancelotti ha una storia costellata di successi che lo rendono uno degli allenatori più grandi di sempre. E suo figlio Davide intende seguire le stesse orme, provando a vincere di tutto e di più nelle esperienze che a breve comincerà in solitaria.

Nelle ultime ore sono state fatte varie ipotesi sul futuro degli Ancelotti ma ora per Davide sembra essere arrivato il momento di salutare il padre Carlo e cominciare una nuova avventura.

Secondo le ultime notizie, ora la Serie A può accogliere Davide Ancelotti come allenatore in prima: è pronto a mettere in pratica tutto ciò che ha imparato negli anni trascorsi a fare da vice a papà Carlo.

Davide Ancelotti alla Roma? Ci pensano i Friedkin

Il nome di Davide Ancelotti può diventare centrale nel futuro della Roma. Claudio Ranieri sta già cercando un sostituto adatto per riuscire a lasciare i giallorossi in mani sicure e soprattutto che possano migliorare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile accordo tra Carlo Ancelotti e la Roma ma in realtà, secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, i Friedkin sono in contatto con Davide Ancelotti.

Il figlio di “Re Carlo” può prendere lo scettro del padre – che può lasciare il calcio dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid – e iniziare la sua carriera da “solista” nella Roma che già fu di suo padre quando era un calciatore.

Roma-Ancelotti: contatti vivi, ma c’è anche Allegri

Il casting per il prossimo allenatore della Roma è già in corso. I Friedkin si stanno facendo aiutare da Claudio Ranieri a scegliere il prossimo coach che dovrà guidare la Roma a grandi successi e non vogliono più sbagliare.

Davide Ancelotti è un nome concreto, che piace alla società, ma non è l’unico. Sullo sfondo c’è sempre Massimiliano Allegri, probabilmente il preferito anche della piazza romana, oltre che della società che affiderebbe a un allenatore esperto e vincente un progetto in totale rifondazione.