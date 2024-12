Calciomercato Juventus, altre treccine in arrivo: firma a gennaio

La Juventus sta studiando diversi colpi per il calciomercato invernale: Giuntoli ha già scelto un nuovo centrocampista.

Il reparto centrale della Juve è già ben fornito ma Thiago Motta vuole provare a evitare ogni forma di difficoltà e per questo motivo ha chiesto al direttore tecnico e al suo staff di andare a trovare i migliori calciatori, in Serie A e in Europa, per riuscire a trovare quello che manca per crescere e fare grandi cose anche per il futuro.

Il mercato della Juventus può essere determinante per il futuro dei bianconeri. La stagione non sta andando esattamente come previsto perché ci sono state molte difficoltà legate ai risultati che hanno rallentato enormemente il processo di crescita e di sviluppo del progetto di Thiago Motta, che ora proverà a correre e a non fermarsi più.

Calciomercato Juventus, pronto un nuovo colpo a centrocampo

Il calciomercato della Juventus è già in procinto di portare grosse novità per la rosa di Thiago Motta che va perfezionata in tutti i reparti per evitare ogni rischio di perdere ulteriormente posizioni in classifica e di mandare in fumo tutti i progetti che erano stati creati a inizio stagione.

La Juventus ha ambizioni e obiettivi molto importanti per il presente e il futuro ma per raggiungerli ha necessariamente bisogno di una squadra e una rosa più profonda e competitiva.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando diversi nomi per gennaio e ora ha scelto un centrocampista dalla Serie A.

Juventus: scelto il nuovo centrocampista

La Juventus valuta di inserire un nuovo centrocampista nella rosa di Thiago Motta. A gennaio potrebbero esserci movimenti in questo senso, con Giuntoli che sta già lavorando per chiudere almeno un colpo in entrata.

Secondo quanto riferisce FootMercato, Warren Bondo è l’obiettivo della Juventus. Il centrocampista del Monza ha colpito Thiago Motta e i dirigenti bianconeri nella sfida di domenica sera e ora la Juve vuole provare a chiudere la trattativa.

Il classe 2003 ha fatto passi da gigante nell’ultimo periodo, è cresciuto in personalità e in qualità e potrebbe essere parte integrante del progetto bianconero se verrà ceduto Fagioli a gennaio.

Bondo-Juventus: c’è anche il Milan sul centrocampista

La Juventus ha scelto Bondo per sostituire Nicolò Fagioli che è sempre più vicino alla cessione a gennaio, con il Marsiglia in pressing. Bondo ha già dato il suo sì ai bianconeri perché si sente pronto per il definitivo salto di qualità.

Anche il Milan è sulle tracce di Warren Bondo ma la Juventus sta pensando di anticipare la concorrenza rossonera e chiudere l’affare il prima possibile, per evitare brutte sorprese.