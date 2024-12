La Juventus sta valutando diversi nomi per il calciomercato di gennaio: ci sono scarti del Barcellona che fanno al caso dei bianconeri.

La squadra di Thiago Motta sta vivendo un periodo di importanti defezioni e difficoltà a causa dei continui infortuni che non hanno per niente aiutato il nuovo allenatore nei primi mesi in bianconero. Il suo lavoro è stato sicuramente positivo per larghi tratti ma anche lui dovrà provare a lavorare al meglio per riuscire a rendere importante anche questa stagione, pure se la lotta per lo Scudetto sembra ormai essere andata.

Il futuro della Juventus dipende sicuramente dalle mosse di calciomercato e per gennaio potrebbero arrivare delle sorprese inaspettate.

Calciomercato Juventus: affari con il Barcellona

La Juventus sta provando a crescere e migliorare già in questa stagione, con qualche colpo a sorpresa che possa far felice Antonio Conte. Il futuro dipende anche dalle mosse di calciomercato che Giuntoli e il suo staff potranno mettere in piedi nei prossimi giorni.

Il lavoro svolto fino ad ora è stato anche positivo ma le troppe difficoltà dovute agli infortuni hanno rovinato tutto quello che era stato costruito in estate e il rischio è quello di perdere le certezze e le speranze.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando alcuni scarti del Barcellona per rinforzare la rosa di Thiago Motta a gennaio.

Juventus, contatti con il Barcellona per due difensori

La Juventus ha necessariamente bisogno di un nuovo difensore che possa dare manforte a Thiago Motta fino alla fine della stagione. Ci sono molte difficoltà che stanno rendendo sempre più difficile il raggiungimento degli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione e per questo bisognerà correre immediatamente ai ripari.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, la Juventus valuta Ronald Araujo e Andreas Christensen del Barcellona. I due difensori di proprietà del Barcellona sono in uscita dal club catalano e possono diventare due occasioni a basso costo per il mercato invernale dei bianconeri.

Araujo è rientrato da qualche settimana dopo un infortunio della scorsa estate in Copa America e non è nei piani di Hansi Flick, ma la Juventus potrebbe scommetettere su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

Araujo la prima scelta della Juventus: le cifre

Ronald Araujo è il nome nella lista della Juventus. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e non è più nei piani del club, quindi potrebbe diventare un’occasione a basso costo. La Juve ci punta e Giuntoli ci prova ma chiaramente dipende tutto dalle richieste economiche del club blaugrana.

La Juventus può comprare Araujo per 40 milioni di euro. L’infortunio e il contratto in scadenza a breve possono abbassare notevolmente le prime richieste del club che lo scorso anno per cederlo chiedeva circa 60 milioni.