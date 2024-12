Caso Theo Hernandez, l’ha combinata grossa: Fonseca non perdona

Theo Hernandez è diventato un problema molto pesante per il Milan: ora Paulo Fonseca ha preso una decisione molto forte.

Il capitano del Milan è uno dei calciatori più forti della Serie A ma il suo rendimento è tremendamente sotto le aspettative. Le sue qualità sono note a tutti, negli anni è stato eccezionale e decisivo, è stato capace di fare grandissime cose che hanno aiutato i rossoneri a vivere serate e stagioni indimenticabili.

Ora per Theo Hernandez ci sono problemi molto grossi che non fanno vivere con sicurezza il futuro a tutti i tifosi rossoneri che vorrebbero tornare a vincere trofei importanti.

Milan, ancora problemi per Theo Hernandez

Il Milan sta vivendo una stagione davvero difficilissima, con troppi alti e bassi che non fanno vivere con serenità all’ambiente il nuovo corso di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha avuto problemi fin dal primo giorno e ora si ritrova anche la tifoseria contro, oltre lo spogliatoio.

I tifosi vorrebbero Theo Hernandez sempre in campo ma nelle ultime settimane ci sono stati grossi fraintendimenti e chiarimenti interni che hanno portato a decisioni drastiche dal punto di vista sportivo.

Secondo le ultime notizie, per Theo Hernandez ci sono grandi problemi che sono difficilmente risolvibili nel breve termine e ora i guai aumentano a dismisura.

Theo Hernandez escluso definitivamente da Fonseca

Theo Hernandez è finito in panchina nelle ultime partite del Milan. Il suo rapporto con Paulo Fonseca è ai minimi storici, non vivono bene uno accanto all’altro e pare evidente che ci siano stati alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti al tecnico durante le ultime settimane, visto che lo ha escluso da tutte le partite e non lo reputa un buon capitano.

In una delle recenti conferenze, infatti, Paulo Fonseca ha pubblicamente annunciato che ha accettato la scelta dello spogliatoio di lasciare la fascia di capitano a Theo Hernandez, lanciando silenziosamente il messaggio che per lui il francese non è un leader né un capitano.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, Theo Hernandez sarà fuori dai titolari anche per Milan-Roma. Il terzino francese è finito ormai ai margini del progetto di Fonseca e ora va trovata immediatamente una soluzione.

Futuro Theo Hernandez in bilico

L’ennesima esclusione di Theo Hernandez prima del calciomercato di gennaio apre anche a scenari impensabili fino a pochi mesi fa. Il suo agente ha ribadito la voglia di restare in rossonero per molto tempo e di rinnovare il contratto, ma se si dovesse andare avanti con Fonseca è un’opzione che sembra impossibile.

Ci sono diverse squadre che seguono Theo Hernandez e per gennaio potrebbero pensare di acquistarlo offrendo 40 milioni di euro al Milan che prenderebbe seriamente in considerazione il suo addio.