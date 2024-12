Thuram fa fare una figuraccia a Fedez: i tifosi lo deridono

Marcus Thuram è la punta di diamante dell’Inter in questa stagione: l’attaccante francese ha fatto fare una figuraccia a Fedez.

La squadra di Simone Inzaghi si sta appoggiando completamente a Thuram che sta diventando sempre più importante e centrale nel progtetto nerazzurro, con gol e assist estremamente importanti e decisivi e utili per andare avanti sia in Champions League che in Serie A. Ora l’Inter è all’inseguimento dell’Atalanta per provare a vincere lo Scudetto numero 21 che darebbe ancora maggior risalto e importanza al lavoro svolto in questi anni.

Thuram sta diventando molto importante anche fuori dal campo e per i tifosi è già un’icona e un idolo da dover seguire passo dopo passo per riuscire a puntare sempre al massimo.

Thuram cambia casa e va vivere in quella che fu di Fedez

Marcus Thuram è uno dei giocatori più forti dell’intera Serie A. I gol e gli assist messi a referto fino a questo momento dimostrano quanto la crescita sia stata esponenziale e quanto il lavoro di Inzaghi sulla squadra nerazzurra sia stato eccezionale.

Il nome di Thuram è sulla bocca di tutti i tifosi che lo vorrebbero per sempre all’Inter e anche gli altri leader della rosa ora lo riconoscono come uno dei calciatori di cui è impossibile fare a meno.

Gli ultimi aggiornamenti sulla vita privata di Marcus Thuram riguardano anche un cambio di residenza, con la nuova casa che ora è quella dove abitavano i Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez, oggi una coppia ormai separata).

