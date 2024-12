Al Milan è la sagra degli infortuni: tempi di recupero lunghissimi

Il Milan sta vivendo una stagione molto complicata che sta diventando sempre più difficile anche a causa di nuovi infortuni.

I rossoneri vogliono tornare subito a vincere trofei e a rimettersi in gioco ad alti livelli ma fino a questo momento le difficoltà sono state molteplici e hanno causato grandi cali di concentrazione e picchi di alti e bassi che hanno portato alla situazione attuale che non ha minimamente soddisfatto nessuno fino a questo momento.

Il futuro del Milan dipende dal risultato della sfida contro la Roma e poi dalla Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio 2025.

Milan, ancora un infortunio molto grave: le ultime

In casa Milan ci sono molte cose che non vanno e pian piano stanno provando tutti insieme a risolvere i problemi che si sono palesati nei primi mesi del campionato 2024-25.

I risultati del Milan fino ad oggi non hanno soddisfatto nessuno nell’ambiente rossonero. Paulo Fonseca è sotto accusa continua, anche se sta cercando diversi miglioramenti e cambi di gioco per riuscire a trovare la strada giusta per trovare i risultati positivi che, invece, non stanno arrivando e rischiano di compromettere il futuro.

Secondo le ultime notizie, il Milan non se la passa bene con gli infortuni: c’è un altro ko che è davvero gravissimo.

Milan, un altro infortunio serio: va ko il titolare

Il Milan giocherà contro la Roma la sua ultima partita del 2024, prima di viaggiare verso l’Arabia Saudita per giocarsi il primo trofeo di questa stagione. La situazione attuale è tutt’altro che semplice, visto che i risultati non arrivano e con tantissimi infortuni che stanno costringendo Fonseca a correre ai ripari per trovare qualche soluzione e giocare al meglio.

Paulo Fonseca in conferenza stampa ha annunciato un nuovo infortunio per Christian Pulisic. L’attaccante americano è fuori da qualche settimana per un problema muscolare e si pensava potesse tornare a disposizione per la gara contro la Roma per poi essere al 100% per la Supercoppa ma così non sarà.

“Domani non sarà neppure in panchina“, ha annunciato Paulo Fonseca in conferenza stampa, “purtroppo è sorto un altro problema durante il recupero e ieri non si è allenato con noi“.

I tempi di recupero di Pulisic

L’infortunio di Christian Pulisic sembra più serio del previsto. In casa Milan tutti pensavano che sarebbe tornato già contro la Roma e sarebbe stato, poi, titolare in Supercoppa Italiana ma probabilmente i suoi tempi di recupero si sono allungati, e anche di molto.

Quando torna Pulisic? Sicuramente verrà convocato per l’Arabia Saudita ma non è chiaro se sarà in campo nella semifinale contro la Juventus o se Fonseca vorrà provare a preservarlo per l’eventuale finale.