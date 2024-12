Capodanno con l’esonero: nuovo cambio allenatore in Serie A

La Serie A sta vivendo l’ultimo turno del 2024 il Capodanno potrebbe essere indigesto per qualche allenatore che rischia l’esonero immediato.

Il calcio italiano è arrivato al momento clou della stagione, visto che ormai si è arrivati a metà campionato e al giro di boa si tireranno definitivamente le somme per capire cosa è andato e cosa no e soprattutto come poter migliorare la rosa per raggiungere gli obiettivi che sono ancora vivi e pronti per essere raggiunti.

In Serie A l’ultimo weekend di calcio del 2024 potrebbe regalre non poche sorprese per gli allenatori che sono a rischio esonero se non dovessero raggiungere i risultati sperati.

Serie A, pronto un altro esonero: le ultime

La Serie A per il 2025 può regalare già il primo esonero. Ci sono stati già molti cambiamenti nel nostro campionato fino ad oggi ma potrebbero essercene degli altri nel giro di qualche giorno, partendo dai risultati che matureranno in questo weekend.

Ci sono tanti club che non stanno trascorrendo un buon periodo e il ritorno in campo dopo il Natale può anche essere traumatico. I risultati decidono i destini degli allenatori ma in questo caso potrebbero esserci delle novià importantissime già a partire da Capodanno.

Secondo le ultime notizie può saltare qualche altra panchina in Serie A, in modo di andare avanti in questa stagione nel miglior modo possibile.

Venezia: Di Francesco a rischio esonero

In Serie A le squadre che sono in fondo alla classifica stanno pian piano cambiando allenatore e ora il rischio è che anche per il Venezia ci sarà questo destino. Eusebio Di Francesco non sta facendo bene con i lagunari e il rischio è quello di perdere ulteriore terreno dalle altre squadre e quindi rischiare di retrocedere in Serie B.

Il Venezia giocherà contro il Napoli di Antonio Conte e in caso di nuova sconfitta potrebbe esserci l’esonero di Eusebio Di Francesco. L’ex allenatore della Roma, tra le altre, ha dato sicuramente un’identità ma mancano i risultati e per questo i rischi sono davvero eccessivi.

In caso di sconfitta ma soprattutto di prestazione non convincente contro il Napoli, l’esonero di Di Francesco è quasi una certezza per gli arancioneroverdi. La dirigenza sta valutando diversi nomi per la panchina e uno dei preferiti della società è quello di Alberto Aquilani.

Aquilani al Venezia: ha già dato il suo sì

Alberto Aquilani è pronto a ripartire dal Venezia. L’allenatore romano ha voglia di tornare in gioco e di rimettersi alla prova in Serie A, e sarebbe la sua prima volta dopo aver allenato le giovanili della Fiorentina e poi il Pisa in Serie B.

Il sì di Aquilani al Venezia è già arrivato ma non metterà alcuna pressione alla società qualora si decidesse di andare avanti con Eusebio Di Francesco anche dopo la sfida contro il Napoli.