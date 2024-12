Faccia a faccia Theo-Fonseca: stravolti i piani, decisione presa

Il nome di Theo Hernandez è sempre al centro di grandi discussioni e polemiche: c’è stato un importante colloquio con Fonseca.

Il capitano del Milan è uno dei calciatori più forti dell’intera Serie A e sicuramente uno degli esterni maggiormente in grado di fare la differenza sia in zona offensiva che in zona difensiva. La situazione è in costante svolgimento perché da diverse partite non gioca da titolare: il suo rapporto con Paulo Fonseca non è dei migliori e il tecnico portoghese ha scelto più volte di lasciarlo fuori.

Theo Hernandez è anche sulla bocca di tutti i tifosi che vorrebbero molto di più da lui, sia in campo che dal punto di vista dell’atteggiamento.

Caso Theo Hernandez al Milan: le ultime

Theo Hernandez è uno dei calciatori più forti della Serie A ma il suo rendimento è sotto le aspettative fino a questo momento, come dimostrano le esclusioni dell’ultimo periodo. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti ma in questo campionato non le sta dimostrando, e per questo è uno dei peggiori del Milan per rendimento.

Negli anni Theo Hernandez è stato decisivo e fondamentale per il Milan, tanto da meritarsi anche la fascia da capitano quando Davide Calabria non è im campo. In passato è stato capace di grandissime cose ma ora vive con il freno a mano tirato.

Nell’ultimo periodo è esploso il caso Theo Hernandez al Milan: ora ha avuto un faccia a faccia con Paulo Fonseca.

Faccia a faccia Theo Hernandez-Fonseca: cosa è successo

Le esclusioni di Theo Hernandez dal Milan nelle ultime settimane hanno creato una polemica infinita nell’ambiente rossonero nei confronti dell’allenatore, giudicato da molti non all’altezza di poter gestire un gruppo come quello del Milan che ha bisogno di un allenatore con un carattere molto forte.

Ma Fonseca sta dimostrando di saper mantenere il polso fermo quando prende una decisione e dopo aver lasciato in panchina per più settimane Leao e aver ritrovato poi il miglior portoghese nell’ultimo periodo, ora vuole fare lo stesso anche con Theo Hernandez.

Questa mattina c’è stato un confronto diretto tra Theo Hernandez e Fonseca. L’allenatore ha cambiato idea e concederà una chance da titolare al francese nella partita contro la Roma. Fino a ieri la scelta era la panchina per il francese ma ora sono cambiate le cose.

Theo-Fonseca, pace fatta ma a tempo

La scelta di Fonseca contro la Roma è quella di ricostruire la fascia sinistra con Theo Hernandez e Rafael Leao. I due insieme hanno fatto grandi cose ma quest’anno sono stati i calciatori maggiormente penalizzati dalle scelte del tecnico a cui non sono mai piaciute le prestazioni e gli atteggiamenti fino a questo momento.

Fonseca ha perdonato Theo Hernandez ma solo fino alla partita contro la Roma: la gara contro i giallorossi sarà un esame importante per il francese che deve tornare a prendersi la sua piazza.