“Inter o Juventus”: ha confessato tutto sul futuro, ormai ha deciso

Il Bologna sta andando avanti in maniera molto positiva in questa stagione, vincendo e convincendo in molte partite, continuando il lavoro ottimo iniziato la passata stagione e che ora si sta confermando ad altissimi livelli. Ci sono molti calciatori che stanno facendo benissimo e che sono nel mirino di tante big che stanno già pensando al futuro e a come strappare alcuni top player a Vincenzo Italiano, offrendo uno step in avanti in carriera.

Il futuro di alcuni calciatori è già in bilico, con Inter e Juventus che in Serie A sono le prime scelte e le squadre che si stanno dando battaglia per il mercato.

Il Bologna ha molti calciatori davvero importanti che stanno dando spettacolo anche in questa stagione. In Serie A stanno confermando tutti il proprio grande valore, mentre stanno facendo tutti fatica in Champions League, il vero punto debole della squadra di Vincenzo Italiano che è a un passo dall’uscita di scena.

Sam Beukema è uno dei calciatori migliori del Bologna. Il difensore classe ’98 si sta dimostrando uno dei centrali più capaci e continui nel nostro campionato e per queso motivo ha attirato l’interesse di Inter e Juventus che già la scorsa estate hanno pensato al suo acquisto.

Ai microfoni di RTV Oost, Beukema ha annunciato il suo futuro e il possibile addio al Bologna nel giro di pochissimo tempo. Il suo desiderio, infatti, è “giocare in un club ancora più grande entro i prossimi due anni“. Il centrale olandese ha chiarito di avere una visione chiara di ciò che vuole nei prossimi anni per la sua carriera “Questa stagione voglio chiuderla bene al Bologna“, ha però confermato Beukema.

Inter e Juventus sono le squadre che in Serie A hanno mostrato interesse ma Beukema ci ha tenuto a specificare che “prima tocca all’Inter, poi tocca alla Juve e poi ancora al Real o all’Atlético Madrid ma in sostanza non c’è nulla di concreto“.

Juventus e Inter sono interessate Beukema. Il centrale olandese piace molto ai due club italiani che sono disposti a sborsare cifre importanti pur di assicurarsi il centrale che sta facendo passi da gigante in Serie A e può diventare un profilo davvero interessante per il futuro.

Beukema con il Bologna ha il contratto in scadenza nel 2027 e per cederlo i felsinei chiedono non meno di 25 milioni di euro. Cifre importanti ma non impossibili per i due top club italiani e per le società straniere che hanno mostrato interesse.