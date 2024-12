Esonero Thiago Motta per disperazione: gira una voce sul sostituto

La Juventus di Thiago Motta non riesce più a girare a dovere e sono sempre di più le difficoltà: si parla di esonero per Thiago Motta.

L’allenatore italo-brasiliano sta provando a portare il meglio di sé ai bianconeri per riuscire a creare un futuro migliore e vincente ma quanto sta accadendo in questo momento è sinonimo di un’organizzazione che non è ancora partita benissimo e rischia di compromettere i progetti presenti e futuri del club e della società.

Il lavoro di Thiago Motta è sicuramente a un buon punto ma la partenza non è incoraggiante come ci si poteva aspettare e i risultati ne sono la dimostrazione totale.

Juventus, primi mesi negativi per Thiago Motta

La Juventus ha grandi ambizioni per il futuro e vuole provare a crescere e migliorare sempre di più per mettersi alla pari di tutte le big della Serie A e d’Europa che in questo momento sono un passo avanti e hanno un potenziale maggiore.

La Juve vista nei primi 4 mesi di stagione è tutt’altro che positiva, nonostante le grandi manovre di mercato che hanno rivoluzionato totalmente la rosa e hanno creato ambizioni anche tra i tifosi che ora sono le “vittime” principali di questo momento poco felice.

Il futuro della Juventus potrebbe essere senza Thiago Motta: ora si parla anche del suo esonero se dovesse continuare così.

Esonero Thiago Motta: gira una voce sul sostituto

Il futuro di Thiago Motta alla Juventus è in bilico. La situazione non è delle migliori nonostante un mercato molto importante. Ha avuto per molte settimane l’alibi degli infortuni che hanno martoriato la rosa della Juventus ma dal 2025 ci si aspetta un balzo in avanti molto importante per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi preissati a inizio stagione.

Se le cose dovessero andare malissimo l’esonero di Thiago Motta non sarebbe impossibile come, invece, è oggi. Al suo posto potrebbe esserci una mossa a sorprea della Juventus che potrebbe affidarsi nuovamente a un allenatore esperto e vincente.

Il primo nome sulla lista di Giuntoli in caso di esonero di Thiago Motta è quello di Roberto Mancini. L’ex ct di Italia e Arabia Saudita è alla ricerca di una nuova esperienza da allenatore di club e accetterebbe ben volentieri l’esperienza alla Juve.

Mancini-Juventus: ad oggi si va avanti con Thiago Motta

Il nome di Roberto Mancini risuona nelle casse delle idee della Juventus. Il tecnico italiano garantirebbe un pragmatismo figlio del calcio degli anni ’80 e ’90 e che è stato proprio della Juventus di Allegri fino a quando è rimasto sulla panchina bianconera.

Ad oggi l’esonero di Thiago Motta è una cosa impossibile ma se non dovesse centrare la qualificazione in Champions League, e quindi dovesse finire fuori dalle prime quattro posizioni, il nome di Mancini potrebbe essere davvero preso in considerazione.