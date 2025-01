Esonero in Serie A: il nuovo allenatore arriva dalla tv italiana

La Serie A è un campionato complicatissimo che in questo momento può stravolgere anche le scelte in panchina: cambia allenatore.

Il futuro del calcio italiano verrà determinato dal weekend appena iniziato e che può stravolgere totalmente la classifica di Serie A. Siamo ormai arrivati al momento clou della stagione perché siamo al giro di boa, a metà campionato e quindi è il momento di tirare definitivamente le somme per capire cosa è andato e cosa no e verrà valutato con cura come poter migliorare la squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati a inzio stagione.

In Serie A potrebbe esserci un altro esonero che può stravolgere il giro delle panchine nel nostro calcio, soprattutto per la scelta del sostituto.

Esonero in Serie A: pronto il primo cambio del 2025

La Serie A è già pronta al primo esonero del 2025. Fino a questo momento ci sono già stati diversi cambiamenti che hanno portato novità positive e meno ma presto potrebbero essercene altre e già nel giro di qualche giorno, partendo dalle partite che termineranno in questo weekend.

Ci sono diverse società che non stanno vivendo un buon periodo e il ritorno in campo a inizio 2025 potrebbe essere decisivo per il fuuro. I risultati decidono sempre i destini degli allenatori ma in questo caso potrebbero esserci delle novità decisive già a partire dalla prima settimana di gennaio.

Secondo le ultime notizie ora è già pronto un altro esonero in Serie A.

Serie A: Nicola a rischio esonero, scelto il sostituto

Davide Nicola vive un momento complesso al Cagliari. La partita contro il Monza rischia di diventare decisiva per il suo futuro. Al momento la squadra sarda è al terzultimo posto in classifica, a 14 punti e una sconfitta nello scontro diretto contro la squadra di Salvatore Bocchetti potrebbe significare esonero immediato per Davide Nicola.

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, l’esonero di Nicola non è impossibile e al suo posto la dirigenza sta pensando a un nome inedito e mai accostato ad altri club ultimamente.

Davide Nicola si gioca tutto contro il Monza. Vuole restare sulla panchina del Cagliari, salvare il suo futuro ma soprattutto potrare i rossoblù alla salvezza e solo dopo potrà ragionare liberamente sul suo futuro.

Esonero Nicola: il Cagliari valuta Panucci

Il Cagliari pensa all’esonero di Davide Nicola e a Christian Panucci come sostituto. L’ex difensore di Inter, Roma e Real Madrid è fermo da moltissimo tempo e ora è uno dei volti della tv italiana come opinionista a Sport Mediaset.

La sua ultima esperienza è stata come ct dell’Albania e precedentemente ha allenato Ternana e Livorno come club. Accetterebbe di buon grado la destinazione e ha già un accordo di massima cn Giulini.