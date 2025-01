Mercato Milan, Conceiçao fa fuori il nuovo acquisto: se ne va subito

Il Milan sta sondando diversi nomi in entrata sul calciomercato: intanto può esserci una cessione improvvisa per un titolarissimo.

I rossoneri hanno intenzione di crescere e migliorare di settimana in settimana ma le difficoltà che si stanno riscontrando in questo momento della stagione sembrano difficilmente risolvibili. Conceiçao ha individuato i problemi, caratteriali e tecnici, della rosa e vuole che vengano risolti. Ha chiesto alla società di intervenire in maniera seria sul mercato e ha indicato anche i nomi dei calciatori di cui farebbe volentieri a meno.

Le mosse di mercato del Milan in queste ultime due settimane di gennaio possono aiutare Conceiçao che ora ha scelto di mandare via uno dei titolarissimi.

Calciomercato Milan: pronto un addio a sorpresa

Il Milan sta studiando il modo giusto per riuscire a migliorare la rosa e poter avere a disposizione una squadra all’altezza delle aspettative e dei traguardi che si vogliono raggiungere e che erano stati prefissati a inizio stagione.

Ci sono molti problemi in casa rossonera ma grazie al mercato potrebbero arrivre importanti novità che possano garantire a Conceiçao una rosa ancora più forte e capace di reagire alle difficoltà e di prendersi la scena sia in Serie A che in Europa nella seconda parte della stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è pronto a vendere già uno dei nuovi acquisti: il titolarissimo va via.

Fabrizio Romano annuncia: Emerson Royal vicino all’addio

Il Milan non è contentissimo di tutti i calciatori che ha a disposizione e per questo sta provando a migliorare la rosa in tutti i modi possibili. Ci sono molti nomi che possono fare al caso di Conceiçao che intende avere a che fare con calciatori più utili al suo modo di giocare e alle sue idee.

Tra i bocciati di Conceiçao in questa stagione al Milan c’è anche Emerson Royal. Il difensore brasiliano non ha convinto nessuno ed è costantemente criticato anche dalla piazza che non ha mai apprezzato le sue caratteristiche e qualità.

“Il Galatasaray si avvicina al Milan per Emerson Royal come possibile opzione per la posizione di terzino destro“, ha annunciato Fabrizio Romano sui suoi account social. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi in pochissimo tempo.

Emerson Royal via: il Milan prende Kyle Walker

Il Milan può cedere subito Emerson Royal al Galatasaray. La richiesta del club rossonero è di 20 milioni di euro, anche se il club turco vorrebbe abbassare le pretese economiche e provare a chiudere già nei prossimi giorni.

La trattativa va avanti e i rossoneri non hanno fretta, anche perché intanto hanno già chiuso l’accordo con il Manchester City per l’acquisto di Kyle Walker che nelle prossime ore dovrebbe atterrare a Milano e firmare.