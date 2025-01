Fagioli lascia subito la Juventus: ‘tradisce’ con una big di Serie A

La situazione legata al futuro di Nicolò Fagioli può cambiare da un momento all’altro: il centrocampista italiano lascia la Juventus.

Da tempo non riesce più a trovare spazio con continuità, sicuramente molto meno di quanto accadeva l’anno scorso con Massimiliano Allegri e in questa stagione è stato anche fuori per motivi giudiziari che non gli hanno permesso di trovare il feeling giusto con Thiago Motta.

Fagioli ha intenzione di vivere una carriera da protagonista e per questo motivo gli ultimi giorni del mercato di gennaio potranno vedere un grande cambiamento per il centrocampista italiano.

Calciomercato Juventus, Fagioli lascia subito i bianconeri

La stagione di Nicolò Fagioli è stata tutt’altro che semplice fino a questo momento e ora può prendere una svolta inaspettata fino a pochi giorni fa.

Il futuro di Nicolò Fagioli rischia di non essere alla Juventus. È sicuramente un calciatore molto valido ma non ha fatto breccia nel cuore di Thiago Motta e vede pochissimo il campo, quasi sempre nei minuti finali delle gare e ora chiede maggiore spazio e considerazione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Nicolò Fagioli può lasciare subito la Juventus: ci sono due club di Serie A interessati.

Futuro Fagioli: la Juventus ha fissato il prezzo

La Juventus guarda al futuro e non chiude le porte alla cessione di Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero è alla ricerca della sua giusta dimensione e sta cercando maggior spazio. I suoi agenti hanno iniziato a guardarsi intorno per capire se ci sono ulteriori porte aperte che potrebbero vedere il classe 2001 potersi prendere lo spazio necessario alla sua crescita e presto possono esserci novità.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, la Juventus ha aperto le porte alla cessione di Fagioli. L’addio del centrocampista italiano ai bianconeri potrebbe avvenire già negli ultimi giorni di gennaio e verrà solo a titolo definitivo, senza prestiti.

La Juventus ha fissato a 20 milioni la cifra della cessione di Fagioli. La società intende incassare il più possibile dall’addio del centrocampista e sta già prendendo in considerazione dei colloqui che stanno avvenendo in questo momento.

Cessione Fagioli: Milan e Fiorentina all’assalto

Il Milan segue con interesse gli sviluppi del futuro di Nicolò Fagioli. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centrocampista e hanno preso in considerazione il suo innesto, perché a cifre contenute potrebbe essere il colpo giusto per creare un futuro migliore.

Fagioli interessa anche alla Fiorentina che sta cercando un nuovo centrocampista per sostituire Bove e per dare una rosa completa a Raffaele Palladino.