Serie A, torna De Rossi: pronto per una big, lo ha ammesso

Daniele De Rossi ha lasciato un grande vuoto a Roma dopo il suo esonero: tanti tifosi lo rivorrebbero in panchina.

L’ex allenatore giallorosso ha detto addio alla Roma in un momento molto delicato della stagione e ma dopo di lui le cose sono andate ancora peggio con Ivan Juric, poi nuovamente esonerato per lasciare il posto a Claudio Ranieri che ora sta riportando i giallorossi davvero in alto.

Ma De Rossi vuole tornare in Serie A, vuole tornare a prendersi una panchina prestigiosa perché ha il sogno di fare bene nel massimo campionato italiano ed esprimersi nel migliore dei modi dopo un addio rocambolesco che ancora oggi porta con sé strascichi particolari.

De Rossi vuole tornare in Serie A: stabilito il futuro

In Serie A ci saranno diversi cambi in panchina nella prossima stagione. L’estate sarà davvero rovente per gli allenatori perché in questo momento sono in tanti a rischiare l’esonero o semplicemente pronti all’addio dalle rispettive squadre attuali e quindi ci saranno diversi club pronti a iniziare nuovi progetti.

Tra gli allenatori che sono finiti nel mirino di varie squadre di prima fascia c’è anche Daniele De Rossi che con la Roma non ha fatto male alla sua prima esperienza, prima che si rompesse qualcosa e si arrivasse all’addio.

Secondo le ultime notizie di mercato, Daniele De Rossi può far ritorno in Serie A a partire dalla prossima stagione: il suo annuncio apre a nuovi intrecci clamorosi.

De Rossi in Serie A: il suo annuncio

Oggi Daniele De Rossi è presidente e proprietario dell’Ostia Mare, squadra di Serie D nella quale ha mosso i primi passi da bambino e che voluto salvare dal fallimento totale. Si sta dedicando con tanta passione alla rinascita del progetto della sua prima squadra del cuore e vuole fare in modo che in futuro possano esserci belle soddisfazioni.

Ma le intenzioni di De Rossi sono molto chiare: tornare ad allenare in Serie A. Lo ha ammesso lui stesso nel corso di un evento con l’Ostia Mare con la stampa che ha anche incalzato l’ex allenatore della Roma con domande sul futuro.

“La mia passione gigante è quella di allenare e un tecnico non ha tempo per pensare a due squadre“, ha confermato in maniera molto diretta De Rossi annunciando il suo futuro. Dunque è ora di nuovo pronto per tornare in Serie A.

Quali squadre pensano a De Rossi

Daniele De Rossi potrebbe essere l’allenatore perfetto per Atalanta o Fiorentina. La Dea sicuramente saluterà Gian Piero Gasperini e si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore, con idee nuove e con grande polso: quindi De Rossi potrebbe essere la scommessa giusta per iniziare un nuovo progetto.

A Firenze, invece, c’è bisogno di continuità e qualora si decidesse per l’addio di Raffaele Palladino – spesso molto criticato e già più volte vicino all’esonero – allora De Rossi potrebbe essere il rimpiazzo giusto per continuare sulla strada costruita attualmente.