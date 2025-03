Un giapponese al Napoli, affare alla Kim e beffa Inter: 20MLN

Il Napoli sta iniziando a valutare e costruire il futuro: Conte ha chiesto rinforzi in tutti i reparti e ora si tenta l’anticipo sull’Inter.

Gli azzurri sono in lotta per vincere lo Scudetto e hanno un progetto molto importante riguardo al prossimo futuro. Ci sono delle situazioni importanti da portare avanti e da valutare in vista della prossima stagione, con Conte che non intende ascoltare minimamente le offerte delle altre squadre e vuole continuare in azzurro ancora per molto, per portare avanti il piano che siglato con De Laurentiis per tornare a vincere costruendo da basi molto forti.

Il futuro del Napoli dipende anche dalle mosse di mercato: per la prossima stagione è pronto un altro colpo asiatico in stile Kim Min-Jae.

Calciomercato Napoli: un giapponese nel mirino

Il Napoli ha messo in moto la macchina del mercato e vuole portare avanti un progetto importante, improntato sulle idee di Antonio Conte che ha ben chiarito i piani del Napoli e vuole andare avanti in questo modo, senza ascoltare le offerte che arrivano da altre squadre e senza distruggere tutto quello che costruito fino ad ora.

Antonio Conte ha in mente un piano preciso da portare avanti nel suo triennio napoletano e ora sta lavorando fianco a fianco con Giovanni Manna per arrivare a calciatori importanti anticipando tutte le altre big.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Napoli sta valutando un colpo giapponese per la prossima stagione: è uno dei migliori nomi del calcio asiatico.

Napoli su Yukinari Sugawara: chi è l’esterno giapponese

Il Napoli sta lavorando a un colpo asiatico per la prossima stagione. L’obiettivo è Yukinari Sugawara che potrebbe riportare la cultura dell’Asia in azzurro dopo l’addio di Kim Min-Jae.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Napoli ha puntato i fari su Yukinari Sugawara, esterno giapponese classe 2000 in forza al Southampton. Il nipponico è arrivato la scorsa estate in Premier League dall’AZ Alkmaar e la sua prima stagione in terra inglese è stata sfortunatissima, con la retrocessione con la squadra attualmente allenata da Juric ormai a un passo.

Il Napoli vuole Sugawara come erede e sostituto di Giovanni Di Lorenzo. La presenza di Mazzocchi non ha minimamente convinto Conte in questa stagione e per la prossima annata sarà fondamentale un innesto sulla fascia destra. Sugawara può giocare sia da terzino in una difesa a 4 che da esterno di centrocampo, quindi è perfetto per le caratteristiche che chiede Conte.

Sugawara al Napoli: lo seguiva anche l’Inter

Il Napoli punta Yukinari Sugawara per la prossima stagione. L’obiettivo giapponese ha già avuto dei contatti con la dirigenza del Napoli e ha aperto al trasferimento in Serie A, soprattutto per evitare di scendere in Championship con il Southampton.

Anche l’Inter ha chiesto informazioni per il Sugawara, in realtà anche nella passata stagione, ma ora gli obiettivi sono cambiati ed è il Napoli la squdra più vicina al nipponico.