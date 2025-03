Milan, il nuovo Leao è inglese: 55MLN in estate

Il calciomercato del Milan è già vivo e può portare grandi novità in vista della prossima stagione: ora c’è un nome nuovo in lista.

I rossoneri non stanno vivendo una stagione positiva, stanno perdendo tutte le certezze che avevano a inizio stagione e senza la Champions League o addirittura senza l’Europa sarebbe tremendo poter costruire il futro in maniera importante. A quel punto ci sarà sicuramente qualche cessione importante, con Rafael Leao che è il primo indiziato all’addio, visto che è uno dei calciatori più ricercati e più costosi dell’intera rosa.

Il futuro di Leao può essere lontano dal Milan e la dirigenza si è messa già al lavoro per trovare il sostituto: si può chiudere ora un colpo inglese.

Calciomercato Milan: addio Leao in estate, scelto il sostituto

L’addio di Rafael Leao al Milan può essere necessario per poter permettere ai rossoneri di fare mercato e di costruire una rosa competitiva per provare a vincere o quantomeno per costruire un progetto vincente. Il portoghese è uno dei calciatori che ha deluso più di tutti in questa stagione e anche lui potrebbe decidere di lasciare il Milan per vivere una nuova esperienza.

Il futuro di Leao cambierà totalmente anche quello del Milan. Gli obiettivi della società sono molto importanti e per perseguirli c’è bisogno di calciatori completamente concentrati sul progetto Milan e con tanta voglia di far bene.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan può cedere Leao in estate: si sta già valutando un nome molto importante per sostituirlo.

Milan, via Leao: trovato il suo erede, è inglese

Il Milan ha un filo diretto con la Premier League e negli ultimi anni ha acquistato diversi calciatori dal campionato inglese. Con Rafael Leao potrebbe esserci una sorta di scambio, con il portoghese che interessa fortemente a club come Chelsea, Liverpool e Manchester City che potrebbero acquistarlo in estate e finanziare il mercato rossonero.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Milan ha messo nel mirino Eberechi Eze del Crystal Palace per sostituire Rafael Leao. L’attaccante inglese classe ’98 sta facendo benissimo in Premier League e si è preso anche la nazionale inglese di Tuchel e ora è pronto a spiccare definitivamente il volo per il futuro,

Eze al Milan potrebbe essere un colpo importantissimo. Ha giocato solo nel calcio inglese fino a questo momento e sarebbe desideroso di provare un’esperienza diversa e altrettanto importante anche per confrontarsi con un altro campionato top.

Eze al Milan: svelate le cifre dell’affare

Il Milan cederà Leao per 80 milioni di euro. E con questa cifra così importante andrà ad acquistare almeno due nomi importanti. Il primo è proprio Eze che il Crystal Palace vende solo di fronte a offerte di 50/55 milioni di euro. I rossoneri proveranno a inserire qualche clausola particolare per sottrarre qualche altro milione al club londinese e convincere comunque il calciatore ad accettare.

Poi il sogno della dirigenza rossonera è Samuele Ricci per il centrocampo: Urbano Cairo chiede 30 milioni per cedere il suo capitano e il Milan intende procedere velocemente nella trattativa per anticipare la concorrenza.