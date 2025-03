Inter, svendono Frattesi per salvare Barella: 30MLN in Serie A

Il calciomercato dell’Inter è in procinto di cambiare in vista dell’estate: per salvare Nicolò Barella è pronto il sacrficio di Davide Frattesi.

I nerazzurri stanno provando a costruire una squadra sempre più forte anche in vista del futuro e sono già iniziate delle trattative per cessioni e acquisti importanti. Ci sono delle situazioni già vive che possono stravolgere la rosa a disposizione di Simone Inzaghi perché ci sono alcune cessioni che possono verificarsi.

Nelle ultime settimame si è parlato del possibile addio di Nicolò Barella ma ora per salvare il centrocampista sardo c’è la figura di Frattesi che può essere venduto.

Calciomercato Inter, sirene arabe per Nicolò Barells

Il calciomercato dell’Inter è già entrato nel vivo e possono esserci delle situazioni davvero difficili da risolvere nel giro di poco tempo. A fine stagione possono esserci delle cessioni davvero importanti che possono poi aiutare anche con il bilancio.

Nelle scorse settimane ci sono stati contatti importanti per il futuro di Nicolò Barella che è stato approcciato dai club dell’Arabia Saudita, pronti a offrirgli fino a 140 milioni di euro di stipendio per un contratto pluriennale.

Secondo le ultime notizie, però, l’Inter non intende cedere Nicolò Barella e ha deciso di sacrificare Davide Frattesi.

Frattesi lascia l’Inter: contatti già avviati

La rosa dell’Inter è certamente una delle più forti della Serie A e anche in Europa. I nerazzurri hanno già in mente le trattative da mettere in piedi per migliorare la rosa pur dovendo sacrificare qualche calciatore importante.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’Inter non intende cedere Nicolò Barella e ha deciso di sacrificare Davide Frattesi. Già a gennaio è stato vicino all’addio ma la società ha deciso di trattenerlo, resistendo a qualsiasi cifra che sarebbe arrivata dalla Serie A o dall’estero.

In estate, però, le cose possono cambiare. Davide Frattesi è il sacrificio dell’Inter per la prossima stagione: l’addio del centrocampista ex Sassuolo sarà necessario per trattenere Nicolò Barella ed evitare che l’ex Cagliari debba essere ceduto.

Via Frattesi: l’Inter accetta 30 milioni dalla Roma

Davide Frattesi sarà ceduto in estate. L’inter difficilmente potrà resistere ancora una volta alle offerte che arriveranno per il centrocampista romano che ha deciso anche di voler trovare più spazio e quindi di provare una nuova avventura.

La Roma è forte sulle tracce di Frattesi, vorrebbe riportarlo nella capitale e sono pronti 30 milioni di euro per convincere i nerazzurri che, intanto, stanno già cercando il sostituto adatto per tenere alto il valore della rosa. Sarà decisiva la volontà dello stesso centrocampista.