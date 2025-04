Elmas in una big di Serie A, il Torino non lo riscatta: fissate le cifre

Eljif Elmas è uno dei calciatori migliori del Torino: a fine stagione non verrà riscattato dai granata ma firma con un’altra big di Serie A.

Il trequartista macedone è arrivato a gennaio al Torino ed è stato uno dei nomi più importanti di tutto il campionato. Ha fatto benissimo sin dalla prima presenza con i granata, diventando immediatamente centrale nelle idee tecnico-tattiche dI Paolo Vanoli che lo ha schierato da esterno offensivo.

Il futuro di Elmas sta diventando ora estremamente importante per le questioni di calciomercato che stanno nascendo in Serie A: è il nome per una big.

Torino, niente riscatto per Elmas: decisione presa

A giugno Eljif Elmas tornerà a essere un nome centrale nelle idee di mercato delle big di Serie A: dopo i sei mesi con il Torino è pronto a un nuovo grande salto.

La stagione di Elmas con il Torino è stata estremamente entusiasmante. Il suo profilo è diventato immediatamente importate per Vanoli che lo ha schierato titolare sin dal suo arrivo e i risultati sono stati molto positivi in termini di numeri e di prestazioni, così come per l’importanza che ha ridato alla zona offensiva della squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Torino non riscatterà Eljif Elmas dal Lipsia e ora il macedone diventa un nome utile per le big di Serie A che cercano un jolly offensivo di livello assoluto.

Elmas torna al Lipsia: scelta discutibile del Torino

Il Torino non riscatterà Eljif Elmas. Ad annunciarlo è La Stampa nella sua edizione odierna, svelando che i granata non hanno intenzione di sborsare i 17 milioni fissati con il Lipsia per il riscatto di Elmas e che quindi tornerà in Bundesliga per poi essere evidentemente ceduto nuovamente, ma a titolo definitivo.

Il Milan potrebbe diventare un’opzione per Elmas. L’attaccante macedone ha fatto già grandi cose al Napoli in passato e ora ha dimostrato di essere centrale nelle gerarchie del Torino. Quindi in rossonero potrebbe rivestire un ruolo importante nelle rotazioni sulla trequarti.

Nel Napoli di Luciano Spalletti fu uno degli uomini chiave: un jolly davvero determinante nei momenti clou della stagione, sia sulla trequarti ma anche da punta quando mancarono gli attaccnti nei momenti cruciali.

Milan su Elmas: c’è ancora il Napoli

Il Milan pensa a Elmas per rinforzare la trequarti. La volontà del calciatore è quella di restare in Serie A, il campionato adatto alle sue qualità e caratteristiche e quindi quello migliore in cui esprimersi, come dimostrano i suoi numeri.

Il Milan può pensarci sul serio ma non è da escludere un ritorno di fiamma del Napoli su Elmas. È un calciatore che con Conte potrebbe trovare lo spazio giusto in diverse zone del campo e quindi a cifre giuste potrebbe essere un gradito ritorno per la piazza partenopea.