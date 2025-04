Flop Gimenez, il Milan prende un altro bomber: affare da 25MLN

Il Milan sta vivendo un momento molto particolare: i tre attaccanti sono in difficoltà, soprattutto Gimenez, ora arriva un altro bomber.

I rossoneneri hanno smarrito la propria felicità in quest stagione, non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi fissati la scorsa estate e hanno perso qualsiasi treno che potesse portare a un percorso positivo, in Serie A e in Europa. Non basterà la Supercoppa ed eventualmente nemmeno la Coppa Italia a salvare una stagione che è iniziata male e rischia di finire anche peggio.

A gennaio il Milan ha portato Santiago Gimenez in rossonero ma anche l’attaccante messicano è stato un grande flop: in estate arriva un altro bomber.

Calciomercato Milan, flop Gimenez: un gol vale 9 milioni

Il Milan a gennaio ha provato a risalire la china facendo un calciomercato estremamente importante, portando in rossonero nomi altisonanti che avrebbero dovuto ribaltare totalmente la situazione e portare la squadra a vivere una seconda parte di stagione alla pari con le altre big.

E invece nessuno dei nuovi arrivati ha fatto bene. Sembrava dovessero fare invidia a tutte le altre squadre ma neppure Santiago Gimenez, che aveva avuto un impatto molto positivo, è riuscito a confermarsi e ora il suo acquisto è stato bollato come flop.

Ha segnato solamente 3 gol da quando è al Milan ed è stato pagato circa 28 milioni di euro: ogni suo gol è valso 9 milioni, facendo una rapida media. Ci si sarebbe aspettati molto di più.

Gimenez non convince ma resta: un altro bomber in estate

I gol di Gimenez sono pochi e le prestazioni non sono positive ma è stato acquistato a titolo definitivo a gennaio e su di lui c’è ancora il beneficio del dubbio e la fiducia da parte della società che vuole continuare a puntarci. Non intende puntare più, invece, su Abraham e Jovic che in questo momento sono quelli più freschi e vivi, e anche in vena positiva di gol, ma il loro rendimento stagionale non ha convinto per niente.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan cerca un nuovo attaccante per l’estate. Un bomber da affiancare a Santiago Gimenez nelle rotazioni, che conosca già bene la Serie A e che possa dare filo da torcere al messicano, partendo sulla stessa linea piramidale delle gerarchie.

Il nome che segue il Milan è quello di Lorenzo Lucca dall’Udinese. Sarebbe un colpo molto interessante anche per ringiovanire e italianizzare di più la rosa: sono già partiti i contatti.

Lucca al Milan: le cifre dell’affare

Lorenzo Lucca è un nome che inizia a diventare centrale nelle idee di mercato del Milan. Ma non ci sono solo i rossoneri sul centravanti italiano che con l’Udinese sta mettendo in mostra un potenziale che piace anche a Inter, Napoli e Roma che lo valutano per la prossima stagione.

L’Udinese chiede 35 milioni per cedere Lucca. La bottega friulana è molto cara ma nessuno dei club citati è pronto a sborsare tale cifra e ci sarà un grosso lavoro di ricamo per abbassare i prezzi: il Milan non andrà oltre i 25 milioni più bonus.