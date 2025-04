Milan, infortunio pesante: operato subito, i tempi di recupero

Il Milan di Sergio Conceiçao è in un momento complicatissimo e ora perde uno dei pilastri per un infortunio pesante.

Il futuro del Milan è sempre più difficile da gestire. I risultati in questo periodo sono tornati a essere negativi e la qualificazione in Champions League, e in realtà anche alle coppe europee minori, è fortemente in pericolo. Fino all fine della stagione andrebbe inanellata una serie di risultati utili positivi per provare a ribaltare la situazione negativa di questo periodo.

Ora per il Milan ci sono altri grossi problemi da affrontare: c’è un infortunio dell’ultima ora che mette nei guai Sergio Conceiçao e tutta la rosa rossonera che perde un pilastro importantissimo.

Milan, guaio serio: c’è un infortunio importante

Il Milan sta attraversando un periodo difficilissimo che in questo momento si sta complicando sempre di più, con i risultati che faticano ad arrivare e una classifica che si sta complicando sempre di più. Ora gli obiettivi sono la qualificazione alle coppe europee e provare a vincere la Coppa Italia, battendo l’Inter in semifinale e il Bologna in finale.

Le difficoltà del Milan stanno aumentando anche dal punto di vista della rosa: Conceiçao non potrà più contare su tutti i suoi titolari a cui si è affidato fino a oggi.

Secondo le ultime notizie, in casa Milan c’è stato un infortunio davvero importante dell’ultima ora: si è operato nella giornata di oggi.

Infortunio Walker, il Milan annuncia: “Si opera”

La situazione del Milan sta diventando insostenibile anche dal punto di vista degli infortuni. Durante la partita contro la Fiorentina si è fatto male Santiago Gimenez che ora è in dubbio per le prossime partite e sta provando a recuperare stringendo i denti. Ma ora i problemi stanno aumentando e nella giornata di martedì c’è stato un altro stop pesante.

Il Milan ha annunciato un infortunio davvero importante per Kyle Walker. “AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro“, si legge sul sito ufficiale del club rossonero che ha annunciato il ko del laterale inglese.

“Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano“, completa la nota del Milan che annuncia di aver perso l’ex Manchester City.

Quando torna Walker: i tempi di recupero

Il Milan non ha comunicato i tempi di recupero di Kyle Walker dopo l’infortunio e dopo l’operazione al gomito. “Kyle inizierà da subito la riabilitazione”, si legge sul comunicato del club rossonero ma per un problema del genere potrebbero servire diverse settimane.

Non è da escludere che la stagione di Kyle Walker sia già conclusa ma c’è da valutare il rientro dell’inglese e solo il club potrà dare nuove informazioni.