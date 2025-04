Calciomercato Juventus, strappo all’Atletico Madrid: blitz di Giuntoli

Il calciomercato della Juventus è già iniziato e per la prossima stagione dovrà portare dei nomi importanti: scelto il primo colpo.

La stagione dei bianconeri non è stata positiva fino a questo momento e ora l’ultimo obiettivo è rimasto il terzo o il quarto posto in Serie A che possono garantire la qualificazione alla prossima Champions League. Ora è diventato obbligatorio per riuscire a guardare al futuro con positività, visto che senza gli introiti che arriverebbero dall’Europa sarebbe impossibile fare un certo tipo di mercato.

Cristiano Giuntoli si è messo già al lavoro per riuscire a migliorare la rosa della Juventus, perfezionando tutti i ruoli attualmente scoperti e che dovranno essere poi i punti di forza della prossima annata.

Juventus, colpo a sorpresa dalla Spagna: le ultime

I bianconeri hanno necessità di migliorare la squadra in vista della prossima stagione, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Il prossimo allenatore dovrà puntare molto di più sull’Europa perché arrivare pià avanti possibile sarà fondamentale per appeal e per introiti economici.

La Juventus cambierà molto in estate, con il calciomercato che sarà decisivo per permettere una crescita importante alla squadra. Giuntoli e il suo staff non intendono più sbagliare e ora si è messo già alla ricerca di nomi nuovi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando già un colpo a sorpresa per la prossima stagione: Giuntoli sta provando a convincerlo.

Calciomercato Juventus: idea Lenglet per l’estate

La Juventus avrà bisogno di nuovi difensori per la prossima stagione. È il reparto che andrà migliorato più di tutti perché ci sono state troppe defezioni quest’anno e non sono più accettabili sbavature simili negli anni a venire.

Secondo quanto riferisce SPORT, Clement Lenglet potrebbe tornare al Barcellona dopo la stagione in prestito all’Atletico Madrid. Il difensore francese non resterà in blaugrana e sta già cercando una nuova sistemazione qualora i Colchoneros dovessero confermare la volontà di non riscattarlo.

Clement Lenglet è un nome utile alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo difensore e l’esperienz del francese potrebbe tornare molto utile sia in Serie A che in Champions League, visto che non ci sarà il riscatto di Renato Veiga che, invece, tornerà al Chelsea.

Lenglet alla Juventus: stabilite le cifre

La Juventus sta valutando il nome di Lenglet e Giuntoli non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità di acquistarlo a cifre estremamente convenienti. Il Barcellona vuole cederlo a titolo definitivo, ne ha bisogno per tenere i bilanci sotto controllo e chiede 10 milioni di euro per cedere il francese.

Lenglet alla Juventus sarebbe un colpo azzeccato per i bianconeri visto che in questa stagione ha collezionato 29 presenze fino a questo momento e quindi anche dal punto di vista fisico è al 100%.