Guaio Atalanta, si è fatto male anche De Ketelaere: i tempi di recupero

L’Atalanta ha perso Charles De Ketelaere per infortunio: problema serio per il belga, ecco le condizioni e i tempi di recupero.

I problemi della Dea in questo periodo stanno iniziando a diventare insostenibili, con enormi difficoltà di ogni genere che stanno mettendo a dura prova le reali qualità della rosa di Gian Piero Gasperoni. Fino a qualche settimana fa avrebbe potuto lottare per vincere lo Scudetto ma dopo la sconfitta interna contro l’Inter gli orobici sono, poi, crollati e si sono sciolti come neve al sole.

Ora l’obiettivo dell’Atalanta è tornato a essere la qualificazione alla prossima Champions League ma i risultati in questo momento tardano ad arrivare e rischiano di compromettere il grande lavoro svolto fino a questo momento.

Atalanta, altri guai: si è infortunato anche De Ketelaere

Il momento dell’Atalanta non è per nulla positivo e ora la squadra non può fare altro che aggrapparsi al grande talento che c’è in rosa e provare ad arrivare fino in fondo tenendosi stretto il terzo posto in classifica. E non sarà semplice perché fino all’ottava ci sono pochissimi punti di distanza e il rischio di un crollo verticale è dietro l’angolo.

I problemi dell’Atalanta non si fermano ai risultati e al futuro di pedine importanti come Gasperini e Lookman, per citarne due, ma proseguono anche con la questione infortuni che continua a essere molto presente e pericolosissima.

Secondo le ultime notizie, l’Atalanta perde anche Charles De Ketelaere per infortunio: il belga che non stava eccellendo nelle prestazioni, dovrà restare fermo ai box.

Infortunio De Ketelaere: le condizioni del belga

Un altro infortunio in casa Atalanta: nelle scorse ore si è fermato Charles De Ketelaere. L’attaccante belga non stava riuscendo più a performare come all’inizio della stagione e ora si è anche fermato per un problema molto serio e delicato.

Stando a quanto filtra da Bergamo De Ketelaere è alle prese con una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Problema molto serio in questo momento della stagione perché la delicatezza dell’infortunio rischia di tenerlo fuori molto a lungo.

Autore di 5 gol e 3 assist in 29 partite, De Ketelaere non sta vivendo una seconda parte di stagione positiva e ora perderà ulteriore spazio e modo di mettersi in mostra e per aiutare la Dea a vincere le prossime partite per raggiungere la Champions League.

I tempi di recupero di De Ketelaere

L’infortunio di Charles De Ketelaere rischia di mettere in pericolo il futuro dell’Atalanta. Secondo il primo report, il belga dovrà stare fermo per 10-15 giorni, quindi due settimane di stop che non gli permetteranno di scendere in campo contro il Bologna e forse neppure contro il Milan.

I tempi di recupero di De Ketelaere potrebbero accorciarsi e permettere al belga di rendersi disponibile per la sfida alla sua ex squadra ma Gasperini userà molta cautela per evitare danni maggiori.