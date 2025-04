Calciomercato, colpo Ndoye in Serie A: 33 milioni o lo scambio

Dan Ndoye sta facendo le fortune del Bologna di Vincenzo Italiano che sta sognando il ritorno in Champions League: l’attaccante svizzero va via?

In questa stagione si è confermato uno degli esterni più forti del campionato e ha aggiunto una quantità importantissima di gol alla squadra rossoblù che, invece, fino alla scorsa stagione sono mancati. Ha trovato la chiave giusta per diventare decisivo anche da quel punto di vista e ora è diventato un calciatore estremamente prezioso per Vincenzo Italiano.

In estate e poi a gennaio Ndoye è stato al centro di diverse voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano dal Bologna ma poi è rimasto e ora sta facendo le fortune dei felsinei.

Calciomercato Bologna: cambia il futuro di Ndoye?

I numeri di Ndoye con il Bologna in questa stagione dimostrano la grande crescita e l’ottimo lavoro svolto dall’attaccante svizzero che si è preso la squadra sulle spalle e vuole portarla in Champions League.

Le prestazioni di Dan Ndoye con il Bologna hanno attivato i sensori di tante squadre che in estate busseranno alla porta del club rossoblù e proveranno a strapparlo a Vincenzo Italiano. Il tecnico lo ha reso centralissimo nel suo progetto e ormai è un pilastro e un punto di riferimento anche per i compagni.

Secondo le ultime notizie di mercato, Dan Ndoye è finito nel mirino delle big di Serie A: a fine stagione può lasciare il Bologna.

Ndoye annuncia il futuro: spaventa il Bologna

Il futuro di Dan Ndoye può cambiare alla fine della stagione. Le voci di mercato sono tornate, ancora più forti perché la sua stagione è davvero importantissima e ora anche le big lo ritengono una pedina fondamentale da inserire nelle proprie rotazioni per alternarlo con i top players già presenti.

“Al Bologna sono molto felice a Bologna e qui mi sto realizzando, però non si sa mai”, ha annunciato Dan Ndoye in una recente intervista all’emittente elvetica RMC, mettendo in discussione la sua permanenza al Bologna anche nel prossimo futuro.

“Nel calcio tutto può cambiare velocemente e non chiudo la porta a nessuno, in Italia o all’estero”, ha poi concluso Ndoye, facendo sì che le voci di mercato potessero amplificarsi sempre di più.

Inter e Napoli seguono Ndoye: servono 35 milioni

Il Napoli e l’Inter sono sulle tracce di Dan Ndoye sin dalla scorsa estate e ora possono tornare alla carica per provare a strappare il talento elvetico dalle fila del Bologna. Portarlo a disposizione di Conte o di Inzaghi potrebbe essere un grande regalo per entrambi gli allenatori.

Il Bologna non chiude le porte alla cessione di Ndoye ma cheide 35 milioni di euro. La possibilità di acquistarlo a cifre inferiori c’è ma i rossoblù non andranno al di sotto dei 30-33 milioni di euro ma le due squadre potrebbero anche pensare a uno scambio, per abbassare la quota cash da sborsare.