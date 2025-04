100 milioni per Barella: chi prende l’Inter al suo posto

Il futuro di Nicolò Barella all’Inter rischia di essere seriamente in pericolo alla fine della stagione: sono in arrivo super offerte.

Il centrocampista italiano è tra i più forti della Serie A ma anche in giro per l’Europa è difficilissimo trovare calciatori con le sue caratteristiche e costanti nel tempo, sempre lucidi e con tantissime partite giocate in maniera perfetta. Pochissime sbavature, grandi doti di interdizione e offensive, una spiccata leadership e intelligenza rendono Nicolò Barella uno dei desideri di mercato delle big mondiali che intendono affidare le chiavi del centrocampo a nomi nuovi.

Nicolò Barella è un gemma dell’Inter ma alla fine della stagione potrebbe arrivare una decisione importantissima circa il suo futuro.

Calciomercato Inter, addio Barella: arrivano voci sulla cessione

L’Inter si gode il grande talento di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro sta facendo benissimo e ormai da anni il suo rendimento è costantemente al top e ora è il sogno di parecchi top club.

Che Barella sia uno dei centrocampisti più forti al mondo non è un mistero, ormai. Da anni gestisce alla grande il centrocampo dell’Inter e ne è diventato anche uno dei capitani, a dimostrazione della grande leadership che unisce alla perfezione a tutte le altre caratteristiche che possiede dal punto di vista tecnico e umano.

Secondo le ultime notizie di mercato, Nicolò Barella può davvero lasciare l’Inter alla fine della stagione: sono in arrivo offerte folli per il centrocampista nerazzurro.

Inter nei guai: Liverpool pronto a fare follie per Barella

Il Liverpool vuole Nicolò Barella per la prossima stagione, secondo fichajes.net. Arne Slot ha fatto una richiesta ben precisa ai suoi dirigenti e vorrebbe con sé il centrocampista italiano per avere ancora maggior solidità in mezzo al campo e per affiancare a Mac Allister uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Strappare Barella all’Inter è una missione quasi impossibile per il Liverpool che, però, vuole provare a convincere sia il calciatore che il club nerazzurro a cedere alle proprie offerte multimilionarie. Marotta e Ausilio vorebbero evitare di cedere Barella ma nessuno è incedibile nel calcio di oggi e quindi hanno messo un prezzo di 100 milioni di euro per il cartellino dell’ex Cagliari.

Il Liverpool pensa di sborsare i 100 milioni di euro per Barella e per il calciatore sarebbe pronto un quinquennale da 10 milioni netti a stagione più bonus.

Barella al Liverpool? L’Inter va su Ederson

Qualora il Liverpool dovesse riuscire nel colpaccio Barella, l’Inter non si farà trovare impreparata e andrà subito alla ricerca del sostituto. Il nome in pole position per i nerazzurri sarebbe quello di Ederson. Il brasiliano dell’Atalanta è un obiettivo da diverso tempo ma con i soldi della cessione di Barella diventerebbe la priorità.

L’Atalanta chiede 50 milioni per cedere Ederson ma l’Inter proverebbe ad abbassare le cifre degli orobici, per evitare di “sperperare” denaro così importante su un solo calciatore.