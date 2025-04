Intreccio Real Madrid-Juventus, non solo Huijsen: arriva in Serie A

Il calciomercato della Juventus può vedere intrecci inaspettati e clamorosi in estate: ci sono colloqui importanti in corso con il Real Madrid.

I bianconeri stanno lottando per tornare in Champions League dalla porta principale in questa stagione, anche se fino alla fine della Serie A il calendario non sarà assolutamente semplice e soprattutto le difficoltà incontrate fino a questo momento potrebbero ritorcersi contro il gruppo ora allenato da Igor Tudor.

Il futuro della Juventus si scriverà anche sulla base di novità di calciomercato che già ora sono all’ordine del giorno e possono cambiare moltissime cose, per la squadra bianconera e non solo.

Calciomercato Juventus: intreccio con il Real Madrid per Huijsen

La Juventus vuole tornare in Champions League per tantissimi motivi che sono fondamentali per un futuro migliore sia in termini economici che di appeal. Con la competizione europea è molto più facile attirare calciatori di livello che possano riportare la Juve a vincere trofei su trofei e quindi l’obiettivo di queste ultime settimane di campionato è molto chiaro.

Il calciomercato della Juventus non si ferma mai e potrebbero esserci importanti novità da un momento all’altro, sia per le uscite che per qualche importante colpo in entrata.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Real Madrid è fortemente interessato a Dean Huijsen: lo spagnolo è un obiettivo primario dei Blancos.

Real Madrid su Huijsen: ha già programmato una cessione

Il Real Madrid ha messo nel mirino Dean Huijsen che in estate verrà riscattato dal Bournemouth e la Juventus non avrà più alcuna influenza sul futuro del giocatore. I bianconeri guadagneranno un totale di 18 milioni tra parte fissa e bonus per la cessione dello spagnolo classe 2005 che ora è già diventato un grosso rimpianto.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Real Madrid vuole acquistare Huijsen e cedere David Alaba. Il giovanissimo centrale spagnolo ha una clausola di circa 50 milioni nel suo contratto con il club inglese e il Madrid vuole pagarla il prima possibile per anticipare la concorrenza che è già molto forte sulle sue tracce.

Ma l’acquisto di Huijsen dipenderò dalla cessione di Alaba. Il 32enne austriaco non è più nei piani di Carlo Ancelotti e dello stesso club ed è stato messo sul mercato.

Alaba è un’idea della Juventus: dipenderà dai costi

Il futuro di David Alaba potrebbe essere alla Juventus. I bianconeri intendono migliorare il parco difensori che in questa stagione è stato pesantemente colpito da infortuni di ogni genere e quindi si vuole aggiungere anche un calciatore di esperienza internazionale e ancora non troppo in là con gli anni.

Alaba con il Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2026 e i Blancos lo lascerebbero partire per una cifra abbastanza facile da raggiungere – sui 10 milioni di euro – ma poi la Juve dovrebbe trovare l’accordo con il calciatore che a oggi guadagna 19 milioni di euro.