Theo Hernandez non rinnova con il Milan, pronti 70MLN

Il lavoro di Theo Hernandez con il Milan in questi anni è stato eccellente ma in questa stagione ha vissuto il periodo peggiore in rossonero: via a fine stagione?

L’esterno del Milan è stato uno dei capitani del club ma in questa annata non è stato considerato l’uomo giusto per portare la fascia al braccio che è passata su quello di Mike Maignan che, invece, ha dimostrato grande leadership e voglia di Milan. Le critiche ricevute da Theo in questa stagione sono state tremende, non solo per le prestazioni ma anche per il suo atteggiamento che spesso è sembrato al di sopra delle righe.

Il futuro di Theo Hernandez può essere lontano dal Milan: ci sono sirene di addio e contatti già avviati per la prossima stagione.

Calciomercato Milan: cessione Theo Hernandez a fine stagione

Il lavoro e il talento di Theo Hernandez sono stati una certezza per il Milan fino a questo momento ma la stagione 2024/25 è stata la peggiore della sua carriera in rossonero. Per atteggiamento, per numeri personali e di squadra e soprattutto per il rendimento generale che non è stato all’altezza di ciò che ha fatto vedere fino all’anno scorso e che tutti si aspettavano anche in questa annata.

Il futuro di Theo Hernandez è tutto ancora da scrivere ma mai come questa volta l’addio è una possibilità concreta dopo la stagione complicata.

Secondo le ultime notizie di mercato, Theo Hernandez va verso la cessione: il rinnovo in questo momento è lontano e non ci sono buoni aggiornamenti in merito.

Futuro Theo Hernandez: arriva l’interesse dall’Arabia Saudita

A fine stagione potrebbe esserci una grossa rivoluzione in casa Milan: tra i calciatori a rischio addio c’è anche Theo Hernandez che è finito nel mirino di diverse squadre e ora potrebbe essere ceduto.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, Theo Hernandez ha ricevuto un’offerta enorme da un club saudita per la prossima stagione, ma la sua priorità è quella di restare al Milan. Molto, però, dipenderà da come si concluderà la stagione dei rossoneri e se sarà necessario incassare cifre importanti per poter migliorare la rosa.

L’Al Nassr è la squadra fortemente interessata a Theo Hernandez che potrebbe essere convinto da Stefano Pioli se il mister emiliano resterà sulla panchina dei sauditi.

Al Nassr su Theo Hernandez: svelate le cifre

Theo Hernandez può lasciare il Milan a fine stagione. Il contratto in scadenza nel 2026 non è ancora vicino al rinnovo e questo porta a pensare che a campionato finito si tireranno le somme definitive tra il calciatore francese e la società che ha già stabilito le cifre.

Servono 70 milioni di euro per acquistare Theo Hernandez. La base di partenza dell’asta è fissata, ma poi è chiaro che le cifre potrebbero cambiare al ribasso in base ai club che approcceranno alla trattativa.