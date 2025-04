Tudor, addio Juventus ma resta in Serie A: firma con una big

Igor Tudor sta rinvigorendo totalmente la Juventus: il suo futuro sarà ancora in Serie A ma in un’altra big del nostro campionato.

I bianconeri si sono affidati a lui in questo finale di stagione per riuscire a centrare l’obiettivo Champions League che ora è più vicino ma ci sono ancora delle difficoltà e degli ostacoli da superare per riuscire ad arrivare al traguardo finale sorridenti. Igor Tudor ha portato juventinità nell’ambiente e nello spogliatoio ed è riuscito a far fare un grande salto in avanti alla squadra in questo periodo.

Il futuro di Igor Tudor non sarà alla Juventus: dopo la fine di questa stagione non dovrebbe essere confermato in bianconero ma potrebbe proseguire in Serie A.

Futuro Igor Tudor: lavoro promosso alla Juventus

L’arrivo di Igor Tudor alla Juventus aveva fatto storcere il naso a molti tifosi della Juventus che non credevano potesse fare bene dopo Thiago Motta e non avevano dato troppo valore alla sua firma. E invece è stato l’esatto opposto: la Juve ha collezionato 7 punti in 3 partite da quando il croato ha scelto di firmare per i bianconeri e ora sta riportando l’entusiasmo che è mancato per mesi.

Il lavoro di Tudor alla Juve è stato eccezionale, ha fatto sì che lo spogliatoio si ricompattasse e avesse modo di lottare fino alla fine della stagione per traguardi ancora importanti che possono stravolgere positivamente il futuro della Juve.

Secondo le ultime notizie di mercato, Igor Tudor lascerà la Juventus a fine stagione ma resterà in Serie A.

Tudor ancora in Serie A: ci pensa l’Atalanta

L’Atalanta a fine stagione saluterà Gian Piero Gasperini che ormaio ha annunciato l’addio alla Dea già diverse settimane fa. Il futuro del club orobico è in fase di riscrittura e potrebbe portare a novità davvero entusiasmanti, con un nuovo progetto che dovrà prendere il via e dovrà continuare sulla strada maestra tracciata dal tecnico di Grugliasco.

Secondo quanto riferisce tuttoatalanta.com, Igor Tudor è un nome serio per l’Atalanta. I bergamaschi hanno intenzione di affidarsi a un allenatore con un’idea di gioco e una filosofia ben precisa che possa garantire lo stesso range di risultati costruiti fino a ora.

Tudor all’Atalanta sarebbe un colpo davvero importante per la Serie A. Con la dirigenza orobica non è troppo complesso lavorare, visto che le pressioni vengono ben gestite e i risultati degli ultimi anni lo dimostrano ampiamente.

Tudor all’Atalanta: sondaggio anche del Milan

L’Atalanta pensa a Tudor per il dopo Gasperini. È un nome che non ha accumulato grandissima esperienza con le grandi ma il lavoro al Marsiglia, alla Lazio e poi alla Juventus dimostrano che si tratti di un allenatore con grande carattere e ottime idee.

Anche il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e in queste settimane ha sondato il terreno con l’entourage del tecnico croato che è un nome che piace molto a Ibrahimovic e potrebbe tornare utile.