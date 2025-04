Futuro Osimhen, “divieto assoluto dal Napoli”: annuncio di Fabrizio Romano

Victor Osimhen sarà uno dei nomi maggiormente attenzionati nelle prossime settimane e poi anche in estate: ci sono aggiornamenti.

L’attaccante nigeriano sta facendo benissimo con il Galatasaray, con una stagione da protagonista assoluto in cui ha contribuito al primo posto attuale in campionato che può portare alla vittoria del titolo. Ma a fine stagione si ragionerà sul futuro e sulla prossima destinazione per continuare al meglio la sua carriera.

Osimhen ha voglia di imporsi come uno dei migliori centravanti del mondo e per farlo ha bisogno di giocare sui grandi palcoscenici che gli si presenteranno davanti nei prossimi mesi.

Calciomercato, cambia il futuro di Osimhen: le ultime

La scorsa estate è stata rovente intorno a Osimhen. Il nigeriano aveva deciso di lasciare il Napoli e il club azzurro era d’accordo ma la discrepanza tra cifre richieste e offerte è stata enorme, tanto da non arrivare a nessun accordo definitivo, fino all’arrivo del Galatasaray che ha poi saputo convincere il nigeriano a scegliere Istanbul.

E la prossima estate si preannuncia molto simile da questo punto di vista: tutti vogliono Osimhen ma bisognerà accontentare le richieste economiche del Napoli.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Victor Osimhen sta prendendo un strana piega: ci sono aggiornamenti molto importanti.

Cessione Osimhen: il Napoli ha preso una decisione

Il futuro di Osimhen è argomento di discussione costante nei salotti che affrontano il tema mercato. Il nigeriano classe ’98 vuole trovare una sistemazione a titolo definitivo per poter costruire il suo futuro.

“No alla Juventus! Il Napoli ha vietato categoricamente la cessione ai bianconeri“, ha annunciato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube parlando della cessione di Osimhen. Il forte interesse di Cristiano Giuntoli è concreto e non è ancora tramontata l’idea di portarlo a Torino ma sarà estremamente difficile.

Osimhen non giocherà per la Juventus, la decisione è di Aurelio De Laurentiis che non intende cederlo a una diretta concorrente ma allo stesso tempo non vuole aspettare fino alla fine dell’estate per trovare una soluzione e quindi sta aspettando offerte dall’Arabia Saudita e dalla Premier League.

Osimhen lascia il Napoli: fissate le cifre

Il Napoli vuole cedere Osimhen a titolo definitivo. De Laurentiis vuole chiudere una volta per tutte questa pratica e sta aspettando le giuste offerte da decine di club che sono alla ricerca di un nuovo bomber di livello assoluto e che può cambiare le sorti di tutti.

Il Napoli vuole 75 milioni per cedere Osimhen. Cifre alte ma giuste per un calciatore della sua caratura che sa e potrebbe fare la differenza in tutti i club del mondo.