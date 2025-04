Milan, scelto il post Reijnders: affare da 20 milioni

Il Milan ha iniziato a muovere passi importanti in vista della prossima stagione: c’è un nome nuovo sul taccuino dei rossoneri.

L’obiettivo del Milan è quello di tornare in Europa e di essere protagonisti in positivo nelle prossime stagioni ma ci sono delle difficoltà importanti che la società sta provando a risolvere, nonostante i problemi economici che hanno rovinato la serenità degli ultimi tempi. Qualificarsi in Champions League è praticamente impossibile e quindi anche portare avanti un certo tipo di mercato non sarà semplice.

La rosa del Milan va migliorata in tutti i reparti ma non sono da escludere anche cessioni importanti in più ruoli, con le big che si stanno facendo avanti e potrebbero convincere alcuni calciatori a lasciare il club.

Calciomercato Milan: scelto un nuovo colpo a centrocampo

Il Milan ha ambizioni e obiettivi importanti davanti a sé ma riuscire a conquistarli sarà molto complicato. Anzitutto bisognerà ripartire da un altro progetto, molto più serio e forte di quello che sta concludendo questa stagione, per avere basi solide sulle quali costruire le stagioni future.

Ci sono diversi nomi che Furlani e Ibrahimovic stanno seguendo silenziosamente da mesi e che potrebbero fare al caso del Milan nella prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha messo un giovane centrocampista nel mirino: potrebbe essere l’erede di Tijjani Reijnders.

Milan, obiettivo Mikel Jauregizar: le ultime

La situazione legata al calciomercato del Milan è molto delicata e può portare sorprese inaspettate in entrata e in uscita per i rossoneri. Il nome più in voga, ora, è quello di Tijjani Reijnders che interessa, molto, al Barcellona.

Secondo quanto riferisce AS, il Milan è sulle tracce di Mikel Jaurezigar, centrocampista classe 2003 dell’Athletic Bilbao che ha iniziato a prendersi grande spazio in Liga e che può diventare uno dei nomi più interessanti del panorama calcistico internazionale. Sa giocare sia da play che in posizione più avantata e nelle sue caratteristiche ricorda molto il primo Tijjani Reijnders.

Il Milan segue Jaurezigar da qualche mese e vorrebbe renderlo uno dei primi colpi della prossima estate. Essendo giovanissimo non è ancora finito nel mirino delle grandi d’Europa e quindi i rossoneri vogliono approfittarne.

Jauregizar al Milan: le cifre dell’affare

Mikel Jauregizar è uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza del Milan che intende rinforzare il centrocampo con colpi non troppo costosi ma molto funzionali al gioco che bisognerà sviluppare e alla rosa più giovane che si vuole costruire.

Jauregizar è uno dei nuovi pilastri dell’Athletic Bilbao che però non chiude le porte allasua cessione. Servono 20 milioni per strapparlo ai baschi, una cifra comoda per i rossoneri che stanno valutando come velocizzare la trattativa.