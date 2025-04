Inzaghi lascia l’Inter? Contratto super, chi arriva al suo posto

Il nome di Simone Inzaghi è sempre al centro di numerose discussioni che riguardano il futuro: offerto un contratto super nelle ultime ore.

Il tecnico piacentino è stato uno dei migliori negli ultimi anni, con un lavoro eccezionale svolto in nerazzurro. La semifinale di Champions League dopo aver battuto il Bayern Monaco ai quarti di finale è un altro traguardo importantissimo perché permette all’Inter di sognare in grande e di poter lottare concretamente per la vittoria del Triplete, come accadde 15 anni fa con José Mourinho.

Il futuro di Inzaghi è argomento di discussione costante in casa Inter: si è detto che se ne riparlerà a fine stagione ma potrebbero sorgere importanti problemi in vista delle prossime annate.

Inter, cambia il futuro di Inzagh? Le ultime

Il lavoro di Inzaghi all’Inter nei suoi anni in nerazzurro è stato eccezionale fino a questo momento. E potrebbe ancora migliorare in questo finale di stagione dove la squadra è andata all-in e sta puntando alla vittoria di tutti i titoli che sono ancora in ballo.

Ora può vincere tutto e pensare di lasciare da eroe o perdere tutto ed essere considerato “uno dei tanti”. Non ha mai concluso una stagione all’Inter senza trofei e ora vuole fare lo stesso, puntando ad ampliare la bacheca.

Secondo le ultime notizie di mercato, Simone Inzaghi può lasciare l’Inter a fine stagione: il suo futuro può cambiare radicalmente dopo le offerte folli delle ultime settimane.

Futuro Inzaghi: contatti con l’Arabia Saudita

Il futuro di Inzaghi all’Inter si deciderà alla fine della stagione. Molti dicono che verrà presa una decisione insieme alla società a prescindere dai trofei che si vinceranno o meno, ma così non sarà e tutto, o molto, dipenderà dai risultati che raggiungerà in questa stagione.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, nelle ultime settimane ci sono stati contatti importanti tra l’Al-Hilal e Simone Inzaghi. Il club di Riyadh è la squadra più ricca e forte della Saudi Pro League e vorrebbe affidare la panchina a uno dei migliori allenatori in giro per l’Europa.

Simone Inzaghi è il sogno dell’Al-Hilal ma non sarà facile convincerlo, nonostante una rosa ricca di campioni, da Milinkovic-Savic a Koulibaly, e un’offerta davvero clamorosa per il mister, con un ingaggio straordinario.

Inzaghi all’Al-Hilal? Ci pensa ma preferisce l’Inter o un’altra big europea

A volte i soldi non sono tutto nel mondo del calcio. Sembra strano da dirlo ma in alcuni casi è così e lo stesso potrebbe essere per Simone Inzaghi che all’offerta faraonica dell’Al-Hilal sceglierebbe ancora un rinnovo con l’Inter fino al 2027 – certo non gratis né a cifre minime, ma con uno stipendio comunque altissimo – per restare in Europa.

Qualora l’Inter dovesse decidere di salutare Inzaghi allora lui sceglierebbe un’altra big europea se si presenterà l’occasione. Al suo posto il prossimo allenatore dell’Inter potrebbe essere uno tra Diego Simeone o Roberto De Zerbi.