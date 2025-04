Inter, via anche Dumfries: annuncio dall’Olanda, erede dalla Serie A

Denzel Dumfries è uno degli esterni più forti della Serie A e in giro per il mondo: a fine stagione può salutare l’Inter.

I nerazzurri stanno vivendo una stagione che può diventare epica e stanno provando a costruirsi un futuro all’altezza dei sogni della società e dei tifosi che vogliono competere ad altissimi livelli con tutte le altre big europee e avere ogni anno la possibilità di vincere i più importanti trofei a disposizione sulla “piazza”.

Il futuro dell’Inter passa anche dalle mosse di calciomercato che ci saranno in estate, con alcune cessioni che possono segnare in maniera forte la rosa della prossima stagione: tra queste c’è anche quella di Denzel Dumfries, nel mirino di altre grandi.

Calciomercato: Dumfries lascia l’Inter a fine stagione

A fine stagione in casa Inter potrebbe esserci una mini rivoluzione relativa ai calciatori presenti attualmente in rosa. Se dovesse arrivare il Triplete, Marotta e Ausilio sceglieranno alcuni pezzi pregiati da cedere per inserire nuovi tasselli nella rosa di Inzaghi.

Tra i protagonisti assoluti della stagione dell’Inter c’è Denzel Dumfries. L’esterno olandese è stato pressoché perefetto per l’intero arco della stagione, fino all’infortunio subìto contro l’Atalanta che lo tiene ancora fuori dal campo ma che può farlo diventare un’arma in più per il rush finale della stagione nerazzurra.

Secondo le ultime notizie di mercato, Denzel Dumfries è uno dei sacrifici che l’Inter può accettare per provare a migliorare la rosa in tutti gli altri reparti.

Inter, via Dumfries? Bryan Roy: “È da Real Madrid”

Il futuro di Dumfries potrebbe essere presto lontano dall’Inter. L’esterno olandese sta facendo benissimo in questa stagione e, così come in passato, ha attirato l’interesse di diversi club di fama mondiale che sono alla ricerca di un nuovo esterno destro per migliorare la rosa attuale.

Bryan Roy, ex attaccante olandese, ha parlato benissimo di Denzel Dumfries, riferendo che per i tifosi olandesi si tratta di un idolo sportivo e umano, grazie al suo comportamento sempre corretto e di rispetto dei valori che hanno incarnato da sempre il calcio olandese.

“Lo vedo fare la storia con l’Inter e poi fare un ulteriore step, in una squadra come il Real Madrid“, ha riferito ai microfoni di TMW l’ex bomber olandese che vorrebbe vedere il suo connazionale in Blancos qualora l’Inter dovesse fare il Triplete in questa stagione.

Dumfries lascia l’Inter? C’è Bellanova come sostituto

L’Inter ha da poco rinnovato il contratto di Denzel Dumfries perché intende renderlo una colonna della squadra del futuro ma non è detto che in estate non possano esserci sorprese in questo senso. Tutti hanno un prezzo nel calcio e per 50 milioni di euro anche Dumfries lascerebbe l’Inter.

Se così dovesse essere, al suo posto l’Inter potrebbe andare a riprendere Raoul Bellanova che in nerazzurro (milanese) ha già giocato per poco e può tornare molto più maturo di prima, anche nell’ambito del ringiovanimento della rosa con l’italianizzazione che tanto è cara a Beppe Marotta.