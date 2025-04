Calciomercato, Lookman a 60MLN: accordo in Serie A

L’Atalanta si gode il talento di Ademola Lookman ma a fine stagione il nigeriano può lasciare i nerazzurri per un’altra esperienza italiana.

Lookman è uno dei calciatori più forti della Serie A, soprattutto uno dei più determinanti, con colpi di grande classe che stanno portando l’Atalanta a vivere un’altra stagione su livelli altissimi. Negli anni è stato capace di prendersi la Dea e trascinarla a vivere notti indimenticabili e stagioni di altissimo livello che anche quest’anno può diventare memorabile, con un altro terzo posto e la quinta qualificazione in Champions League negli ultimi 7 anni.

Il futuro di Lookman si decide in estate e può ancora cambiare: l’Atalanta non può più trattenerlo e sono già stati avviati i contatti per la sua cessione a titolo definitivo.

Calciomercato, colpo Lookman in Serie A: le ultime

La stagione dell’Atalanta è stata nuovamente memorabile e di grande valore e successo. Ha fatto passi in avanti enormi rispetto al passato e ora è una delle certezze assolute del calcio italiano. Gian Piero Gasperini ha fatto un lavoro eccellente con gli orobici ma alla fine della stagione saluterà la Dea e Bergamo, come annunciato già qualche settimana fa.

Con l’addio di Gasperini non è da escludere l’addio dello zoccolo duro attuale dell’Atalanta: tra i calciatori sul piede di partenza c’è anche Ademola Lookman, tra i più forti della squadra e dell’intero campionato, pronto ad accogliere nuove esperienze.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’estate sarà molto rovente per l’Atalanta: Lookman è pronto all’addio e a un altro accordo in Serie A.

Lookman lascia l’Atalanta? Trattativa in corso in Serie A

Uno dei nomi più importanti della nostra Serie A è certamente Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è tra i calciatori più determinanti del campionato e in estate si parlerà solo di lui e del suo possibile trasferimento.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus vuole Ademola Lookman per la prossima stagione. L’attaccante nigeriano è il desiderio di Cristiano Giuntoli che vorrebbe portarlo in bianconero per costruire un attacco di grande livello per affrontare la prossima stagione, che sarà molto complicata, alla pari con le altre big di Serie A e della Champions League.

Il futuro di Lookman è tutto ancora da scrivere ma la Juventus vuole approfittare della rivoluzione che ci sarà in casa Atalanta per avere modo di acquistare uno dei calciatori più incisivi della Serie A.

Lookman alla Juventus: serve l’addio di Vlahovic

La Juventus vuole rivoluzionare l’attacco e serviranno diversi colpi importanti per avere a disposizione un reparto che sappia essere davvero decisivo e di altssimo livello in tutte le partite più importanti della stagione.

Lookman alla Juventus sarebbe un colpo d’oro per i bianconeri ma l’Atalanta non fa sconti. Servono 60 milioni per la cessione del nigeriano: soldi che la Juve può trovare dalla cessione di Vlahovic e chiaramente dagli introiti che ci saranno dalla Champions League.