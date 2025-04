Juventus beffata: Bonny se ne va in un’altra big

Ange-Yoan Bonny è uno dei nomi che più di tutti piace alle big: il calciomercato estivo lo vedrà protagonista assoluto.

L’attaccante del Parma sta dimostrando il suo ottimo valore con i crociati anche se in questa stagione ha vissuto tanti momenti di alti e bassi. A gennaio era nel mirino della Juventus, con Cristiano Giuntoli che lo aveva opzionato qualora non fosse riuscito a portare a Torino Kolo Muani ma poi non si è fatto più nulla proprio perché il calciatore francese è poi arrivato in bianconero, da Parigi.

Bonny è un nome che si sta facendo largo in Serie A grazie a prestazioni di alto livello che stanno attirando gli occhi di molte squadre, italiane e non, che sono pronte a fare offerte importanti per lui.

Calciomercato Juventus: Bonny resta solo un obiettivo

Bonny è uno degli attaccanti maggiormente ricercati in Serie A. Il talento francese è uno dei migliori in Serie A e a fine stagione è pronta a scatenarsi un’asta nei suoi confronti.

Il futuro di Bonny sarà estremamente importante. L’attaccante del Parma sta facendo benissimo anche se non è sempre titolare e anche se di tanto in tanto perde contatto con la zona gol. Ma essendo un classe 2003 è uno dei calciatori maggiormente richiesti.

Secondo le ultime notizie di mercato, Bonny per la Juventus resterà solo un obiettivo: in estate cambierà maglia ma non firmerà con i bianconeri.

Bonny lascia il Parma: va verso la Premier League

Il talento di Bonny non è passato inosservato in giro per l’Europa. I club di Serie A lo hanno studiato da molto vicino e vorrebbero strapparlo al Parma in estate ma le difficoltà di riuscire ad acquistarlo sono enormi.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Ange-Yoan Bonny è uno dei nomi sulla lista del Nottingham Forest per la prossima stagione. Il club inglese sta vivendo una stagione di alto livello ma intende continuare a costruire un futuro di grandi aspettative e vuole prendere alcuni dei migliori giovani in giro per l’Europa.

Il Nottingham Forest vuole strappare Bonny al Parma e anche alla Juventus, anche se Cristiano Giuntoli non intende mollare la presa e vuole comunque provare a convincere il suo entourage. Ma il ruolo che avrebbe in bianconero non sarebbe certamemente primario.

Bonny al Nottingham: le richieste del Parma

Il Parma si godrà il talento di Bonny fino alla fine della stagione e poi lo lascerà partire ma non prima di aver raggiunto la salvezza. Fino a quel momento non sarà aperta alcuna trattativa e non sarà accettato alcun tipo di proposta per il francese.

A fine stagione la dirigenza del Parma si siederà al tavolo delle trattative e chiederà non meno di 20 milioni per cedere Bonny al Nottingham Forest.