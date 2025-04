Ribaltone Gasperini, decisa la prossima squadra: annuncio a sorpresa

Il futuro di Gian Piero Gasperini è argomento di discussione costante per la Serie A: arriva l’annuncio a sorpresa.

Il tecnico piemontese si è dimostrato uno dei migliori allenatori italiani degli ultimi anni, portando l’Atalanta a un livello altissimo, sempre in Europa e addirittura campione in Europa League con una cavalcata perfetta culiminata contro il Bayer Leverkusen.

Qualche settimana fa Gian Piero Gasperini ha annunciato di non voler più rinnovare il suo contratto con l’Atalanta e quindi anche sul suo futuro si è aperto il “toto-squadra”, provando a capire con quale rosa sarebbe perfetto il suo modo di allenare e la sua filosofia di gioco.

Futuro Gasperini: ribaltone in atto, cosa succede

Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori più chiacchierati per il cambio panchina. Per il futuro della Serie A ci sono delle situazioni che stanno cambiando rapidamente e una di queste riguarda proprio l’attuale allenatore dell’Atalanta che vuole concludere al meglio la stagione.

Gasperini è considerato uno dei migliori allenatori italiani e la dimostrazione è il lavoro di grande livello messo in mostra in questi anni di vittorie e di grande crescita della società e anche dei sigoli calciatori.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Gasperini sta cambiando proprio in queste ore: è arrivato il suo annuncio che ribalta ogni situazione.

Gasperini resta all’Atalanta? Annuncio a sorpresa

Quale sarà il futuro di Gasperini? Da settimane si parla del suo addio all’Atalanta e di possibili accordi con altri club di Serie A che sono alla ricerca di un nuovo allenatore per dare il via a un nuovo progetto. Ci sono dei movimenti molto importanti in corso in tante squadre e forse anche all’Atalanta sta cambiando qualcosa.

Dal Premio USSI a Coverciano, Gasperini ha parlato anche del suo futuro e del possibile addio all’Atalanta, ribaltando completamente le voci di un addio a fine stagione.

“Io non ho mai detto che vado via“, ha tuonato Gasperini ai microfoni di Sky Sport, ricordando poi di aver detto “che non rinnovavo ed è diverso. L’obiettivo comunque ora è solo raggiungere la Champions League con l’Atalanta“.

Gasperini-Atalanta: ultimo ballo insieme

Con la qualificazione in Champions League, Gasperini potrebbe restare all’Atalanta per l’ultima stagione. Potrebbe onorare fino alla fine il contratto attualmente in essere fino al 2026 e pensare solo alla fine della prossima stagione, al suo futuro.

Milan, Juventus e Roma, in Serie A, pensavano a Gasperini come prossimo allenatore ma il tecnico di Grugliasco potrebbe decidere di restare in nerazzurro e di vivere l’ultima grande annata con Bergamo e tutti i suoi tifosi.