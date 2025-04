Calciomercato, colpo McKennie: lo hanno convinto a firmare

Il calciomercato della Juventus è già iniziato a in procinto di regalare delle sorprese importanti in entrata e in uscita: c’entra McKennie.

I bianconeri stanno provando a completare la stagione nel miglior modo possibile, con la qualificazione in Champions League che rappresenta l’obiettivo minimo ma anche quello più importante per poter costruire un futuro di altissimo livello. Ci sono delle situazioni molto particolari che possono svilupparsi nel giro di poche settimane e regalare novità importanti a tutto l’ambiente juventino.

Il mercato della Juve cambierà totalmlente il futuro di alcuni calciatori e non sono da escludere delle cessioni eccellenti, per far cassa e per migliorare i conti a bilancio.

Calciomercato Juventus: cambia il futuro di McKennie

Il futuro della Juve è in fase di riscrittura, visto che la situazione è complicata in questo momento e potrebbe esserci una rivoluzione totale e definitiva in relazione al futuro del club.

La Juventus sta iniziando a studiare per il futuro e vuole portare dei colpi importanti in bianconero. Tutto o molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, che porterebbe introiti importanti e di conseguenza dei nomi che possono alzare il livello della rosa attuale.

Secondo le ultime notizie di mercato, può cambiare il futuro di Weston McKennie in estate: ci sono dei contatti in corso per le firme.

Juventus, McKennie piace alle big: Giuntoli lo blinda

La Juventus ha armi importanti da sfruttare entro la fine della stagione per fare in modo di arrivare in alto anche nel prossimo futuro ma ci sono delle situazioni che possono cambiare in maniera importante. Il nome di Weston Mckennie è centrale nelle idee di alcuni club che sono alla ricerca di un centrocampista tuttofare e un grande jolly che sappia essere utile in più zone del campo.

La Juventus non intende cedere McKennie, anzi. La volontà di Giuntoli è quella di trattenere l’americano anche per le prossime stagioni e metterlo a disposizione del nuovo allenatore proprio per la sua duttilità e per le capacità che ha messo in mostra.

Secondo quanto riferisce TMW, la Juventus vuole il rinnovo di Weston McKennie per renderlo centrale nei progetti futuri del club. Piace a diverse squadre ma il direttore tecnico vuole trattenerlo ancora.

Rinnovo McKennie: lavori in corso, a fine anno le firme

La Juventus vuole trattenere McKennie e proporgli il rinnovo di contratto. I contatti e i colloqui con il suo entourage sono vivi e ancora in corso, procedono spediti e possono fare in modo che si arrivi alla fumata bianca definitiva.

La Juventus respingerà qualsiasi assalto a McKennie, vuole fare in modo che diventi un punto fisso della rosa della prossima stagione, anche dal punto di vista della leadership.