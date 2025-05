Inter-Barcellona anche sul mercato: intreccio con Frenkie de Jong

Il calciomercato estivo è già cominciato per molti club che sono alla ricerca di calciatori nuovi di grande livello: ora spunta de Jong.

La stagione sta volgendo al termine e ci sono già delle situazioni molto particolari che si possono sviluppare in maniera piuttosto positiva per molti club di prima fascia. Le semifinali di Champions League stanno mettendo in mostra ancora i grandi talenti del calcio internazionale che possono cambiare maglia a fine stagione.

Al centro delle voci di calciomercato ci sono finiti anche calciatori di Inter e Barcellona che possono dare il via a un incredibile intreccio tra le società già in vista del Mondiale per Club.

Calciomercato, intreccio tra Inter e Barcellona: le ultime

Il futuro di molti calciatori delle grandi squadre è fortemente in bilico. Ci sono nomi importanti che possono cambiare maglia alla fine della stagione e dare il via a intrecci davvero molto particolari in vista del futuro.

Tra i calciatori più forti nel panorama mondiale c’è Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese è sempre al centro di numerose voci di mercato che possono portarlo via dal Barcellona alla fine di questa stagione, dopo che la scorsa estate era stata già parecchio movimentata.

Secondo le ultime notizie di mercato, si sta aprendo un intreccio molto importante che coinvolge sia l’Inter che il Barcellona e che riguarda proprio il futuro di Frenkie de Jong.

Colpo de Jong: intreccio con l’Inter

Frenkie de Jong è uno dei calciatori più forti e importanti al mondo. Il centrocampista olandese del Barcellona è tornato ai massimi livelli dopo un lungo infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di esprimersi al meglio nell’ultima stagione. Ora è tornato al suo livello migliore ed è il faro del centrocampo blaugrana, è l’uomo capace di gestire il pallone come pochi altri e si sposa alla perfezione con le qualità degli altri compagni di squadra.

Il futuro di de Jong è al centro di voci di mercato che riguardano anche l’Inter. Ma non perché potrebbe trasferirsi in nerazzurro ma solo perché il suo trasferimento al Liverpool libererebbe definitivamente Nicolò Barella dalle sirene di mercato.

I Reds vogliono un nuovo centrocampista di grande spessore e secondo quanto riferisce MARCA stanno guardando a de Jong come rinforzo principale della prossima stagione. Il suo acquisto farbebe sì che Barella resterebbe all’Inter ancora per una stagione.

Liverpool, tutto su de Jong: le cifre

Frenkie de Jong è il desiderio principale di Arne Slot per il calciomercato del Liverpool. Il club inglese è alla ricerca di nomi di mercato che possano fare la differenza ad alti livelli e possano garantire una qualità ancora maggiore alla rosa attuale.

Il Liverpool può acquistare de Jong per 70 milioni di euro, tanti soldi che il club inglese può spendere tranquillamente, soprattutto se si tratta di portare in Reds uno dei profili più forti al mondo.