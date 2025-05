Infortunio Lautaro Martinez, anticipata la data del rientro in campo

L’Inter ha un finale di stagione intenissimo davanti a sé e ora c’è i guaio legato alle condizioni di Lautaro Martinez dopo l’infortunio.

L’attaccante argentino è uscito alla fine del primo tempo di Barcellona-Inter per un problema muscolare che è parso immediatamente molto serio e ha fatto immaginare i peggiori scenari possibili a tutti i tifosi nerazzurri e non solo. Inzaghi non ha voluto rischiare minimamente e lo stesso calciatore ha fatto lo stesso, evitando qualsiasi sforzo all’atto del dolore ed è stato poi subito sottoposto alle dovute cure mediche del caso.

L’infortunio di Lautaro Martinez ha messo nei guai l’Inter in vista del finale di stagione che si preannuncia scoppiettante sotto tutti i punti di vista, dalla Serie A alla Champions League.

Inter, infortunio Lautaro Martinez: le condizioni del Toro

Il K.O. di Lautaro Martinez contro il Barcellona ha fatto vivere momenti di grande panico all’Inter, a tutti i tifosi e alla squadra che ha perso il suo capitano e leader e ora deve trovare il modo di proseguire la stagione nel migliore dei modi senza un punto di riferimento importante.

La giornata di ieri è stata fondamentale per conoscere le reali condizioni di Lautaro Martinez che si è sottoposto agli esami clinici per valutare bene il suo caso che hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra.

Secondo le ultime notizie, il ritorno in campo di Lautaro Martinez potrebbe essere anticipato rispetto alle previsioni che davano per finita la sua stagione.

I tempi di recupero di Lautaro Martinez

Quanto resterà fuori? Quali sono i reali tempi di recupero di Lautaro Martinez? Un’elongazione ai flessori della coscia è un infortunio ai muscoli posteriori della coscia, responsabili della flessione del ginocchio, che vengono allungati in modo eccessivo o per un movimento brusco o per un affaticamento.

La situazione dopo gli esami clinici è molto migliorata, anche dal punto di vista umorale e il recupero di Lautaro Martinez ora procede a gonfie vele. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez può superare l’infortunio in 5-7 giorni.

Chiaramente è molto complicato riuscire ad averlo al 100% per l’immediato, e potrebbe servire poi qualche giorno in più per avere certezza di un recupero effettivo ma non è da escludere la sua clamorosa presenza contro il Barcellona.

Infortunio Lautaro: salta 1 o 2 partite

La partita contro il Verona vedrà Lautaro Martinez solo come spettatore al Meazza ma poi metterà nel mirino la sfida contro i blaugrana. Proverà a recuperare, magari forzando anche un po’ la mano e provando a stringere i denti, ma senza esagerare per evitare rischi di infortuni molto più seri che poi impiegherebbero mesi per il recupero.

Se dovesse saltare il Barcellona poi sarebbe in campo per le ultime partite di campionato e chissà, poi, per la finale di Champions League.