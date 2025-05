Inter-Barcellona, polemica dalla Spagna: “Già decisa la finalista”

Al Meazza andrà in scena il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona ma dalla Spagna spunta una clamorosa polemica.

I nerazzurri hanno tenuto apertissima la qualificazione alla finale con una grande prestazione a Barcellona, con uno spettacolare 3-3 che ha fatto in modo che i nerazzurri potessero sognare ancora in grande in vista del finale di stagione. E dopo la vittoria sfiorata nel 2023 con la finale persa con il Manchester City, ora c’è voglia di una grande rivincita che sarebbe davvero storica e porterebbe Simone Inzaghi e tutto il gruppo nerazzurro su vette straordinarie.

Inter-Barcellona è già ricca di polemiche: dalla Spagna sono arrivate delle accuse pesantissime sulla gara che si giocherà a San Siro.

Inter-Barcellona: spunta una clamorosa polemica

L’Inter di Simone Inzaghi può raggiungere la finale di Champions League per la seconda volta in tre anni e sarebbe già un risultato storico. Poi si proverà a vincerla per scrivere una pagina indelebile: ma prima c’è l’ostacolo Barcellona da superare.

Inter-Barcellona si preannuncia estremamente interessante sotto tutti i punti di vista, considerato il 3-3 dell’andata che lascia le porte aperte a un altro spettacolo e soprattutto a una nuova partita estremamente emozionante.

Dalla Spagna arriva una polemica clamorosa prima ancora della partita e ora c’è grandissima pressione rispetto alla gara che avrà si giocherà a San Siro e che determinerà la prima finalista di Champions League.

Polemica sull’arbitro Marciniak: dalla Spagna piovono accuse

Inter-Barcellona è stata affidata all’arbitro polacco Szymon Marciniak, e in Spagna impazza la polemica circa la sua correttezza. La partita è già molto carica di tensione e di difficoltà e ora con questa nuova polemica si accendono anche gravissimi retropensieri che porteranno sicuramente a ulteriori polemiche e discussioni.

Il quotidiano SPORT, da sempre molto vicino alle vicende di casa Barcellona, ha accuato l’arbitro Marciniak di essere un “madridista”, sottintenendo che in semifinale sfavorirà i blaugrana e favorirà l’Inter pur di non far andare in finale il Barcellona.

La polemica esplosa in Spagna ha occupato ore e ore di trasmissioni televisive sullo sport e pagine di giornale e ora sono tutti in attesa di un qualsiasi errore “a favore” dell’Inter per alzare un clamoroso polverone.

Inter, bilancio negativo con Marciniak: i numeri

L’arbitro Marciniak è considerato uno dei migliori arbitri al mondo e la UEFA gli ha affidato la semifinale più calda e aperta tra le due, che rischia di creare grande caos. Dalla Spagna, lato Barcellona, sono certi che favorirà l’Inter di proposito ma i precedenti del polacco con i nerazzurri non sorridono alla squadra di Inzaghu.

Per il 44enne fischietto polacco si tratta del nono precedente con l’Inter, di cui due in Europa League: 2 le vittorie, 3 i pareggi e 4 le sconfitte. L’ultimo precedente non è positivo per l’Inter: si tratta della sconfitta ai rigori lo scorso anno con l’Atletico Madrid agli ottavi di Champions.