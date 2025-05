L’Inter beffa la Juve e il Milan: colpo d’oro dalla Serie A

L’Inter ha iniziato a studiare i nomi per la prossima stagione e ora vuole sottrarre un talento dalle mani di Juventus e Milan.

I nerazzurri hanno intenzione di migliorare e ringiovanire la rosa a partire dal prossimo campionato e stanno scrivendo la nuova lista di colpi di mercato da chiudere il più velocemente possibile per evitare troppa concorrenza che si può creare, soprattutto sui giovani talenti. Marotta e Ausilio hanno già avviato alcuni colloqui con società e dirigenze ma è tutto rimandato alla fine della stagione per andare a fondo nelle trattative.

Il futuro dell’Inter dipende certamente anche dalle mosse di mercato che si possono chiudere: ora i nerazzurri tentano la beffa sulle due grandi rivali.

Calciomercato Inter: colpo a centrocampo dalla Serie A

Il calciomercato dell’Inter può regalare molte sorprese e colpi di scena per l’estate, con tanti nuovi calciatori che possono essere i nomi giusti per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi.

La rosa dell’Inter è già estremamente forte e competitiva, come dimostrano i risultati raggiunti fino a questo momento, ma per la prossima stagione saranno necessari dei cambiamenti per continuare ad alzare il livello e tenere molto alta l’asticella della competitività.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter vuole chiudere subito un nuovo colpo a centrocampo: si tratta di una delle gemme della Serie A e del calcio italiano.

Inter su Nicolussi Caviglia: è il dopo Calhanoglu

L’Inter ha iniziato a lavorare per il post Calhanoglu. Con Krjstian Asllani che non convince del tutto e che verrà messo sul mercato, spunta un nome nuovo dalla Serie A: Nicolussi Caviglia.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Inter ha messo nel mirino Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. Il centrocampista italiano si è ben messo in mostra con la squadra di Eusebio Di Francesco, nonostante una stagione tremenda dal punto di vista dei risultati di squadra. La sua geometria in mezzo al campo ha attirato gli occhi delle big e ora c’è l’Inter in pole position.

Nicolussi Caviglia all’Inter sarebbe un colpo d’oro per i nerazzurri e un colpo basso per Juventus e Milan. I bianconeri lo hanno evidentemente ceduto a cuor leggero mentre i rossoneri sono sulle sue tracce da tempo ma potrebbero essere beffati.

Nicolussi Caviglia all’Inter: le cifre dell’affare

Hans Nicolussi Caviglia è una delle priorità dell’Inter per la prossima stagione. Giovane, italiano e in rampa di lancio, è proprio uno dei profili che cerca la dirigenza nerazzurra, come ben spiegato da Marotta qualche settimana fa.

Il Venezia lo riscatterà dalla Juventus, a prescindere dalla salvezza, e lo rivenderà a 20-25 milioni di euro: è questa la cifra che dovrà sborsare l’Inter per acquistare Nicolussi Caviglia.