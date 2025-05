Conte-Juventus, spunta un accordo: c’entra l’incontro con ADL

Antonio Conte sta provando a scrivere una nuova e clamorosa pagina di storia al Napoli: ma a fine stagione resta o sarà addio? C’è la Juventus.

La stagione degli azzurri è stata estremamente esaltante fino a questo momento e potrebbe concludersi con la grande ciliegina sulla torta, vale a dire la conquista del quarto Scudetto. Per Conte si tratterebbe di “prodigio”, per altri addetti ai lavori di un vero e proprio “miracolo sportivo”, e tanti altri ancora la ritengono un’impresa normale visto che il Napoli ha dovuto giocare una sola competizione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Il lavoro di Conte al Napoli è stato eccellente, visto che la squadra veniva da un traumatico 10° posto e da una rosa rimaneggiata in estate e poi anche a gennaio con gli addii di Osimhen e Kvaratskhelia.

Futuro Conte, resta al Napoli o va via? C’è la Juventus

Il Napoli e De Laurentiis si sono affidati completamente ad Antonio Conte per questa stagione che è stata di ricostruzione totale dopo le macerie lasciate dai tre precedenti allenatori che si sono succeduti nella scorsa stagione.

Conte è stato un toccasana per il Napoli ma il suo futuro resta in bilico. Ci sono voci di un possibile addio che si susseguono da settimane e sono pesanti per l’ambiente Napoli che vorrebbe che il tecnico salentino restasse per continuare a vincere.

Secondo le ultime notizie di mercato, a breve ci sarà un incontro decisivo tra Conte e De Laurentiis: la Juventus aspetta alla finestra.

Conte-Napoli: incontro decisivo con De Laurentiis

Il futuro di Conte al Napoli è in bilico. Dopo il finale di stagione incontrerà il presidente De Laurentiis e si pianificherà il futuro ma l’allenatore leccese vorrebbe che tutto andasse come ha in mente, altrimenti le sue strade e quelle del club si possono separare.

Come riportato dal Corriere dello Sport di oggi in casa Napoli è quasi arrivato il momento decisivo sulla questione legata alla permanenza di Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis è tornato dalle Maldive e giorni o tra qualche settimana incontrerà il tecnico.

Conte chiede garanzie di mercato e di gestione della rosa per restare sulla panchina del Napoli e De Laurentiis sembra pronto ad accontentarlo. Il presidente vuole che si rispetti l’accordo contrattuale e farà di tutto per rendere felice l’allenatore del possibile quarto Scudetto.

Juventus-Conte, giorni decisivi: dentro o fuori

La Juventus sta valutando di riportare Antonio Conte in panchina. Ma non farà manovre di disturbo al Napoli. Il tecnico leccese farebbe ritorno in bianconero solo se dovesse decidere autonomamente di lasciare il Napoli per risposare il progetto bianconero.

Tra la Juventus e Antonio Conte sono giorni decisivi, giorni da dentro o fuori perché anche la società piemontese ha intenzione di iniziare a programmare seriamente il futuro.