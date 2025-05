Calciomercato, Garnacho in Serie A: beffate due big, il suo annuncio

Il calciomercato estivo può riportare alla luce dei nomi che a gennaio sono stati centrali nelle idee dei top club: occhio a Garnacho.

L’attaccante argentino del Manchester United sta crescendo moltissimo negli ultimi anni, ha saputo mettere in mostra ottime qualità che hanno fatto sì che tanti club si siano interessati al suo talento e sono pronti a strapparlo al club inglese che può lasciarlo andare via alla fine della stagione.

Il Napoli ha provato a prendere Garnacho a gennaio per sostituire Khvicha Kvaratskhelia ma non so è mai trovato l’accordo e ora la situazione sta cambiando definitivamente.

Calciomercato, Garnacho in Serie A? Le ultime

Il calciomercato estivo può portare numerose novità in tutti i top club italiani che per la prossima stagione intendono migliorare le rispettive rose e ringiovanirle anche portando nuovi talenti a disposizione dei rispettivi allenatori.

Tra i calciatori maggiormente tenuti sotto osservazione c’è Alejandro Garnacho, uno dei talenti più interessanti del mondo del calcio che può dire addio allo United dopo una stagione non troppo entusiasmante.

Secondo le ultime notizie di mercato, Alejandro Garnacho è uno dei nomi più interessanti e cercati per l’estate: ora è arrivato anche il suo annuncio.

Futuro Garancho: il suo annuncio sulla prossima squadra

Il profilo di Alejandro Garnacho è uno di quelli più attenzionati nella questione calciomercato che si è già riaperta in vista dell’estate e può portare a situazioni davvero interessanti che possono svilupparsi nelle prossime settimane.

A gennaio il Napoli ha provato a prendere Alejandro Garnacho per sostituire Kvaratskhelia ma poi le richieste del Manchester United sono state considerate eccessive da parte di De Laurentiis che ha, qiundi, negato il colpo a Conte.

Garnacho ha parlato del suo futuro, annunciando la volontà di restare ancora al Manchester United e di sposare a lungo – almeno fino alla fine del contratto – il progetto di Ruben Amorim e del suo club attuale.

Napoli e Chelsea beffate: Garnacho resta al Manchester United

“Ho un contratto con il Manchester United fino al giugno 2028, quindi sì, sono felice qui“, ha detto Garnacho alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League che vede i Red Devils in netto vantaggio sull’Athletic Bilbao.

Anche il Chelsea a gennaio si era inserito nella corsa a Garnacho con la volontà di strapparlo al Napoli ma alla fine nessuna delle due squadre, evidentemente, riuscirà a prendere l’attaccante argentino e a strapparlo al Manchester United.