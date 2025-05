Juventus, doppio intreccio in attacco: l’Arsenal fa ‘asso piglia tutto’

La Juventus sta studiando il modo giusto e più veloce per migliorare la rosa in vista della prossima stagione: intreccio con l’Arsenal.

I bianconeri stanno provando a concludere la stagione nel miglior modo possibile, con il quarto posto che è ancora alla portata ed è diventato l’obiettivo più importante di questo finale di campionato perché grazie alla Champions League sarà possibile mettere in piedi un mercato di altissimo livello che può regalare una rosa di grandi speranze e aspettative.

Il futuro della Juventus è intrecciato anche a quello di diverse squadre di primo livello europeo: nasce un intreccio a sorpresa con l’Arsenal.

Calciomercato Juventus: doppio intreccio con l’Arsenal

La Juventus sta iniziando a pianificare il futuro. Ci sono molti nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli che vuole una rosa perfetta e all’altezza delle aspettative e dei sogni dei tifosi e della stessa dirigenza, che vuole tornare a vincere in Serie A e non essere più una “comparsa” come negli ultimi anni.

La situazione legata al futuro dei bianconeri dipende solo ed esclusivamente dalla qualificazione in Champions League: con gli introiti europei la situazione potrebbe essere molto più interessante e soddisfacente.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha aperto un doppio intreccio importantissimo con l’Arsenal: possono nascere delle trattative improvvise, soprattutto per l’attacco.

Juventus nei guai: l’Arsenal compra il talento in attacco

La Juventus vuole ricostruire l’attacco, salutando Vlahovic e Kolo Muani, affidando la zona offensiva a un altro tipo di centravanti, più giovani e “affamati” e che possano fare realmente la differenza.

Secondo quanto riferisce il portale inglese Football Transfers, l’Arsenal vuole Liam Delap in attacco. Il centravanti inglese dell’Ipswich Town lascerà la sua squadra dopo la retrocessione in Championship ed è diventato obiettivo di mercato concreto per i Gunners.

La Juventus ha messo Liam Delap nel mirino ma l’Arsenal può anticipare i bianconeri. Inoltre i Gunners sono anche sulle tracce di Dusan Vlahovic e potrebbero chiudere il doppio colpo, visto che oggi il valore del serbo è molto più basso di quanto chiedeva la Juventus la scorsa estate.

Delap all’Arsenal: pagano subito la clausola

L’Arsenal vuole anticipare la folta concorrenza per Liam Delap. La Juve ha messo l’inglese classe 2003 nel mirino ma la situazione è ancora in fase di stallo e per questo i Gunners vogliono approfittarne e pagare la clausola rescissoria per il centravanti britannico.

Nel contratto di Liam Delap, infatti, c’è una clausola di cessione fissata a 25 milioni di euro, attivata nel momento in cui il club è ufficialmente retrocesso in Championship.